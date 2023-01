Deliver Us Mars: Neuer Story-Trailer stimmt auf den nahenden Release ein

In wenigen Wochen wird das Story-Adventure "Deliver Us Mars" für die Konsolen und den PC erscheinen. Zur Einstimmung auf den nahenden Release steht ab sofort ein neuer Story-Trailer zur Ansicht bereit.

Nach einer Verschiebung, die vor allem der Qualität und dem finalen Feinschliff zugute kommen soll, wird das Story-Adventure „Deliver Us Mars“ im kommenden Monat unter anderem für die PlayStation-Konsolen veröffentlicht.

Um euch die Wartezeit bis zum finalen Release ein wenig zu versüßen, stellten die Entwickler von Keoken Interactive einen weiteren Trailer zu „Deliver Us Mars“ bereit. Dieser steht wie gehabt unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und geht zum einen etwas näher auf die Geschichte des geistigen Nachfolgers zu „Deliver Us the Moon“ ein.

Darüber hinaus sind verschiedene Charaktere zu sehen, die in der Handlung eine wichtige Rolle spielen werden.

Umfangreicher als der Vorgänger

Wie der verantwortliche Narrative-Director Raynor Arkenbout Ende des vergangenen Jahres in einem Interview bestätigte, wird „Deliver Us Mars“ signifikant länger ausfallen als noch „Deliver Us the Moon“. Eine konkrete Spielzeit nannte er allerdings nicht. „Wir geben im Moment keine Einzelheiten zur Länge bekannt, da wir glauben, dass es je nach Spieler variieren wird“, heiß es hierzu. „Bei Deliver Us the Moon gab es viele Kommentare, die uns baten, das nächste Mal ein längeres Spiel zu machen. Und das wollten wir auch. Es ist deutlich länger!“

In „Deliver Us Mars“ kämpft die Menschheit ein weiteres Mal um ihren Fortbestand. Zehn Jahre nach den Geschehnissen von „Deliver Us the Moon“ schließt ihr euch der Besatzung des Zephyr-Spaceshuttles an und reist auf den Mars. Auf dem Roten Planeten besteht eure Aufgabe darin, lebenswichtige Kolonisationsschiffe zurückzuholen. Schnell seht ihr euch dabei jedoch mit einer dunklen Verschwörung konfrontiert, die von der geheimnisvollen Gruppierung „Outward“ ausgeht.

„Deliver Us Mars“ wird ab dem 2. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

