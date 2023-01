Six Days in Fallujah: Kontroverser Shooter auf einen unbestimmten Termin verschoben

Six Days in Fallujah:

Nachdem auch aus dem geplanten Release Ende 2022 nichts wurde, wurde der kontroverse Shooter "Six Days in Fallujah" nun auf unbestimmte Zeit verschoben. Von einem Aus des Projekts kann laut dem Publisher Victura allerdings nicht die Rede sein.

Nach zahlreichen Kontroversen entschlossen sich die Verantwortlichen von Konami im Jahr 2010 dazu, Abstand von dem Shooter „Six Days in Fallujah“ zu nehmen und vom Publishing-Vertrag zurückzutreten.

Anfang 2021 gab der Publisher Victura etwas überraschend bekannt, dass das Unternehmen das totgeglaubte Projekt aufgriff und dieses in Zusammenarbeit mit dem Entwicklerstudio Highwire Games fertigstellen beziehungsweise veröffentlichen möchte. Auch wenn „Six Days in Fallujah“ zuletzt für einen Release im vierten Quartal 2022 bestätigt wurde, wurde es in den vergangenen Monaten recht still um das umstrittene Projekt.

Daher dürfte die folgende Stellungnahme seitens Victura nicht überraschend kommen. Wie der Publisher einräumte, wurde „Six Days in Fallujah“ auf einen unbestimmten Termin verschoben.

Publisher hält weiter an dem Projekt fest

Dass in den letzten Monaten weder neue Details noch handfeste Spielszenen veröffentlicht wurden, sollte laut Victura nicht als ein schlechtes Vorzeichen gedeutet werden. Trotz der Infoflaute der näheren Vergangenheit ist der Publisher von dem Projekt weiterhin fest überzeugt und möchte von einem möglichen Aus nichts wissen. „Wir wissen, dass die Beantwortung dieser Frage für uns äußerst wichtig ist, aber wir sind noch nicht bereit, uns hier festzulegen“, heißt es zu einem möglichen Releasetermin weiter.

Wie es der Name von „Six Days in Fallujah“ bereits andeutet, thematisiert der Shooter die zweite Schlacht um Fallujah, die im Jahr 2004 tobte. Seinerzeit gelang es der Terror-Organisation al-Qaida die Kontrolle über Fallujah an sich zu reißen. Die Befreiung der Stadt entwickelte sich zu einer der härtesten Schlachten, die westliche Truppen seit dem Jahr 1986 zu schlagen hatten.

Da sich die Opferzahlen auf beiden Seiten zusammengerechnet im vierstelligen Bereich bewegten, wurde den damaligen Entwicklern von Atomic Games schon kurz nach der Ankündigung von „Six Days in Fallujah“ vorgeworfen, dass das Studio Profit aus der verlustreichen Schlacht schlagen möchte. Ein Vorwurf, der nach der erneuten Ankündigung des Shooters im Jahr 2021 ein weiteres Mal laut wurde.

„Six Days in Fallujah“ wird aller Voraussicht nach für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

