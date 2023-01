Atomic Heart: Angaben zur Framerate und Auflösung auf PS5

Der Entwickler Mundfish hat auf Twitter bestätigt, dass „Atomic Heart“ auf der PS5 und Xbox Series X mit „soliden 60 FPS“ laufen wird. Ebenfalls wird für viele Bereiche des Spiels eine volle 4K-Auflösung versprochen.

„Solide 60 FPS, 4K in Dungeons und dynamische Auflösung, meist 4K bei 60 FPS, in der offenen Welt. Natürlich Next Gen“, so die Entwickler vor wenigen Stunden im besagten Tweet.

Solid 60fps, 4K in dungeons , and Dynamic resolution, mostly 4K at 60 fps in open world. Next gen of course — @Mundfish #AtomicHeart (@mundfish) January 16, 2023

Ebenfalls nutzte Mundfish die Gelegenheit, sich gegen Gewalt auszusprechen, die sich gegen Menschen richtet. Das Unternehmen ist ein russisches Studio mit Hauptsitz in Zypern und wird häufig mit der Frage konfrontiert, wie es zum Krieg Russlands gegen die Ukraine steht. Mundfish selbst sei allerdings eine „Pro-Friedensorganisation“.

„Leute, wir haben die Fragen zu unserer Position bei Mundfish zur Kenntnis genommen“, heißt es in einem Tweet. „Wir möchten euch versichern, dass Mundfish ein Entwickler und Studio mit einem globalen Team ist, das sich auf ein innovatives Spiel konzentriert und unbestreitbar eine Pro-Friedensorganisation gegen Gewalt gegen Menschen ist.“

Die Entwickler möchten sich mit Kommentaren zum Weltgeschehen letztendlich zurückhalten: „Wir äußern uns nicht zu Politik oder Religion. Seid versichert, dass wir ein globales Team sind, das sich darauf konzentriert, Atomic Heart in die Hände von Spielern auf der ganzen Welt zu bringen.“

Rebellierende Roboter und Monstrositäten

„Atomic Heart“ spielt in einer alternativen Version der 1950er Jahre, in der die Sowjetunion enorme Fortschritte in der wissenschaftlichen Forschung machen konnte, was dazu führte, dass sich Roboter und andere fortschrittliche Technologien durchsetzten.

Geheime Experimente brachten jedoch „schreckliche Monstrositäten“ hervor und die Roboter begannen damit, gegen ihre Schöpfer zu rebellieren. Agent Major P-3 wurde daraufhin mit einer Klärung der Angelegenheit beauftragt, die ihn auf Kollisionskurs mit militärischen Verließen und Laboren voller Rätsel, Fallen und anderer Gefahren schickt.

Weitere Meldungen zu Atomic Heart:

„Atomic Heart“ wird den jüngsten Planungen zufolge am 21. Februar 2023 für PS4, PS5, PC, Xbox Series X/S und Xbox One auf den Markt gebracht.

Weitere Meldungen zu Atomic Heart.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren