Atomic Heart: Neuer Trailer stellt euch vor eine Sprachbarriere

Auf Youtube wurde ein neuer Trailer zu "Atomic Heart" veröffentlicht. Er zeigt einige Spielszenen aus dem Shooter und verrät gleichzeitig, wie der Titel in China klingt.

„Atomic Heart“ enthält eine Reihe von Lokalisationen. Dazu gehören Sprachausgaben in Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Russisch, vereinfachtes Chinesisch, Polnisch, Portugiesisch und Italienisch. Hinzu kommen Untertitel und ein Interface für Koreanisch, Japanisch und das traditionelle Chinesisch.

Welchen Eindruck die chinesische Sprachversion macht, verrät ein neuer Trailer, der heute auf dem Youtube-Kanal des Titels veröffentlicht wurde und sich dieser Fassung annimmt. Gleichzeitig können Zuschauer einen Blick auf Szenen aus dem Spiel werfen, bei denen die Sprachbarriere keine Rolle spielt. Eingebettet ist der fast drei Minuten lange Clip unterhalb dieser Zeilen.

Atomic Heart weiterhin vorbestellbar

Veröffentlicht wird „Atomic Heart“ in drei Versionen, die im PlayStation Store vorstellbar sind. Zur Auswahl stehen:

Die Standard Edition mit dem Hauptspiel.

mit dem Hauptspiel. Die Gold Edition mit dem Hauptspiel und dem Atomic Pass.

mit dem Hauptspiel und dem Atomic Pass. Die Premium Edition mit dem Hauptspiel, dem Atomic Pass, einem exklusiven digitalen Artbook und einigen Extra-Cosmetics.

Der Atomic Pass erweitert das Grundspiel um vier DLCs, die Zugang zu neuen Gebieten und Laboren sowie Zugriff auf neue Waffen, neue Gegner und Bosse beinhalten.

Die Standardversion von „Atomic Heart“ schlägt mit 69,99 Euro zu Buche. Für 99,99 Euro können Spieler die Gold Edition erwerben und in die Premium Edition fließen 109,99 Euro. Vorbesteller erhalten besonderen Waffenskins.

„Atomic Heart“ erscheint am 21. Februar 2023 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Weitere Informationen und Eindrücke aus dem Shooter von Mundfish findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

