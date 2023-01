Forspoken: Japanische TV-Spots stimmen auf den nahenden Release ein

In Japan startete Square Enix in dieser Woche die Marketing-Kampagne zum kommenden Rollenspiel "Forspoken". So wurden insgesamt drei TV-Spots veröffentlicht, die unter anderem das Maintheme und das Kampfsystem thematisieren.

Das Jahr 2023 beginnt der japanische Publisher Square Enix mit einer komplett neuen Rollenspiel-Marke. Die Rede ist vom Fantasy-Abenteuer „Forspoken“, das von den „Final Fantasy XV“-Machern von Luminous Productions entwickelt wurde.

Passend zum bevorstehenden Release in der kommenden Woche startete Square Enix in Japan die Marketing-Kampagne zu „Forspoken“ und stellte insgesamt drei kurze TV-Spots bereit, die auf die neue Rollenspiel-Marke einstimmen sollen.

Die drei Videos stehen wie gehabt unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und drehen sich um Themen wie das Kampfsystem oder das stimmige Maintheme des Rollenspiel-Abenteuers.

Eine Reise in die magische Welt von Athia

„Forspoken“ erzählt die Geschichte der jungen Protagonistin Frey Holland, die in der US-Metropole New York City ein ruhiges Leben führt und sich eines Tages in der Welt von Athia wiederfindet. Dank eines sprechenden Armbandes ist sie plötzlich in der Lage, zahlreiche Zaubersprüche zu wirken und sich mit übernatürlichen Parkour-Fähigkeiten durch die weitläufigen Gebiete von Athia zu bewegen.

In „Forspoken“ wurde die Welt von Athia vom sogenannten Bruch heimgesucht, der die Welt korrumpiert und einst friedliche Bewohner wie Tiere in aggressive und tödliche Monster verwandelt. Nun liegt es an Frey, Gebrauch von ihren neu gewonnenen Fertigkeiten zu machen und sich der Gefahr, die vom Bruch ausgeht, entgegenzustellen.

Weitere Meldungen zu Forspoken:

„Forspoken“ erscheint am kommenden Dienstag, den 24. Januar 2023 für den PC und die PlayStation 5. Wer vor dem Kauf zunächst Probe spielen möchte, findet im PlayStation Store ab sofort eine überarbeitete Demo zum Rollenspiel, die im Vergleich mit der ursprünglichen Fassung diverse Verbesserungen spendiert bekam – darunter vergrößerte Texte und eine überarbeitete Lock-On-Funktion.

Zudem wurden verschiedene technische Probleme behoben, mit denen die ursprüngliche Probefassung noch zu kämpfen hatte.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Forspoken.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren