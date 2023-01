Dead Space: Entwickler beschäftigen sich mit Ideen für die Zukunft der Reihe

Nach der Veröffentlichung des "Dead Space"-Remakes in der vergangenen Woche sprachen die Entwickler der Motive Studios in einem Interview über die Zukunft der Reihe. Wie es heißt, gibt es bereits erste Ideen für weitere Projekte.

In der vergangenen Woche veröffentlichten Electronic Arts und die Entwickler der Motive Studios das Remake zu „Dead Space“, das sowohl von der Gaming-Community als auch den Kritikern sehr positiv aufgenommen wurde.

Doch wie geht es mit der Serie weiter? Auch wenn diesbezüglich noch nichts spruchreif ist, wies Phil Ducharme, der verantwortliche Producer hinter dem „Dead Space“-Remake, im Gespräch mit dem CQ Magazine kurz vor dem Release des Remakes darauf hin, dass sich die Motive Studios intern bereits mit Ideen für die Zukunft der Reihe beschäftigen.

Ob und in welcher Form es mit der Franchise zukünftig weitergehen wird, wird laut dem Producer schon in Kürze mit dem Publisher und Rechteinhaber Electronic Arts besprochen.

Motive Studios würden die Reihe gerne fortsetzen

Wie Ducharme ausführte, möchten die Motive Studios die Reihe gerne fortsetzen. „Das ist sicherlich eine Hoffnung, die wir haben“, so der Produzent des „Dead Space“-Remakes weiter. „Auf meiner Seite und ich denke auf der Seite von Roman [Campos-Oriola, Creative Director] besteht Interesse daran, Dead Space mehr zu erforschen. Es gibt Ideen, das ist sicher.“

„Wir werden diese Woche abschließen und sicherstellen, dass der Start gut verläuft und dass es so wenige technische Probleme wie möglich gibt. Wir fahren in den Urlaub und dann setzen wir uns zusammen und führen diese Diskussionen innerhalb von EA, um uns zu fragen, was als nächstes kommt“, heißt es abschließend.

Zuletzt machte das Gerücht die Runde, dass auf kurz oder lang ein Remake zu „Dead Space 2“ folgen könnte. Einen möglichen Hinweis auf eine weitere Neuauflage entdeckten die Spieler und Spielerinnen in Form eines Easter-Eggs im „New Game Plus“-Modus des Remakes zum ersten Teil.

Das Remake zu „Dead Space“ ist für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

