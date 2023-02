Resident Evil 4 Remake & Street Fighter 6: Media-Event mit neuen Details in der nächsten Woche?

In den kommenden Monaten hat der japanische Publisher Capcom mit dem „Resident Evil 4 Remake“ und dem Fighting-Titel „Street Fighter 6“ gleich zwei heiße Eisen im Feuer.

Wie der als verlässliche Quelle geltende Insider Tom Henderson berichtet, dürfen wir uns offenbar schon in wenigen Tagen über neue Details und möglicherweise auch Spielszenen zu den beiden Titeln freuen. Demnach soll Capcom in der kommenden Woche ein Media-Event abhalten, auf dem die anwesende Presse sowohl „Street Fighter 6“ als auch das Remake zu „Resident Evil 4“ anspielen kann.

Dies bedeutet laut Henderson allerdings nicht, dass die besagten Informationen und Eindrücke zu den beiden Titeln auch kommende Woche veröffentlicht werden. Möglicherweise ist hier also ein wenig Geduld gefragt.

Oftmals ziehen Media-Events dieser Art nämlich entsprechende Preview-Embargos nach sich. Hinzukommt, dass Capcom die Angaben von Henderson bisher weder kommentieren noch bestätigen wollte. Allerdings erreichten uns schon heute Vormittag neue Details zum „Resident Evil 4“-Remake. So berichteten die englischsprachigen Kollegen der GameInformer, dass sich die Entwickler von Capcom beispielsweise dazu entschlossen haben, Abstand von den Quick-Time-Events des 2005 veröffentlichten Originals zu nehmen.

Diese sollen im Remake durch zeitgemäße Mechaniken ersetzt werden. Auch bei den Abschnitten, in denen ihr vor der Aufgabe steht, die Präsidententochter Ashley Graham zu beschützen, wird es zu kleinen Änderungen kommen. Demnach verfügt Ashley im Remake über keinen Lebensbalken. Stattdessen geht sie in einen „niedergeschlagenen Zustand“ über, wenn sie zu viel Schaden erleidet.

Wird sie in diesem Zustand noch einmal getroffen, segnet sie das Zeitliche und ihr werdet an den letzten Checkpoint zurückversetzt. Weitere Details, die von der GameInformer in Umlauf gebracht wurden, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Während das Remake zu „Resident Evil 4“ am 24. März 2023 erscheint, ist „Street Fighter 6“ für einen Release am 2. Juni 2023 vorgesehen.

There's a media event for Street Fighter 6 and Resident Evil 4 Remake next week, so expect more details on both games soon 🙂

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) February 1, 2023