Way of the Hunter: „Aurora Shores“-DLC führt euch nach Alaska

"Way of the Hunter" wird um ein neues Jagdgebiet erweitert.

Im August brachte THQ Nordic die Jagdsimulation „Way of the Hunter“ auf die Current-Gen-Konsolen und den PC. Nun stellte der Publisher eine Download-Erweiterung vor, die voraussichtlich am 23. Februar erscheint. Hier geht es in den US-Bundesstaat Alaska, wo eine gebirgige Landschaft auf euch wartet. Trotz des winterlichen Klimas hat die Umgebung viel zu bieten, darunter eine Menge Grasland, dichte Regenwälder und himmelhohe Berge.

Der größte Bär der Welt und weitere Tiere

Natürlich treffen Hobby-Jäger hier auf verschiedene neue Tierarten, die sie in den vorherigen Gebieten nicht angetroffen haben. Unter anderem ist hier der Kodiakbär zuhause, das größte an Land lebende Raubtier des Planeten. Ebenfalls auf eine stattliche Größe bringen es die Alaska-Elche, bei denen es sich um die größte Unterart der Elche handelt. Des Weiteren trefft ihr auf amerikanische Bisons und kleinere Tiere, zum Beispiel Rotfüchse und Brandenten.

Lasst die Atmosphäre von Alaska mit dem heute hochgeladenen Trailer auf euch einwirken:

Bisher konnten die Spieler mit Transsilvanien und dem Pazifischen Nordwesten zwei Landschaften erkunden. Genau wie das kommende Alaska lassen sie sich völlig frei erkunden. Sowohl alleine als auch gemeinsam mit bis zu drei Freunden spielen ist hier möglich. Im Übrigen ist auch eine Kampagne enthalten.

„Way of the Hunter“ kostet im PlayStation Store 39,99 Euro. Wer gleich den Season Pass inklusive des hier thematisierten DLCs dazuhaben möchte, sollte zur Elite Edition für 54,99 Euro greifen.

