Sea of Stars: Der Releasetermin und ein neuer Trailer zum Retro-Rollenspiel

Nachdem bisher nur von einem Release im diesjährigen Sommer die Rede war, bekam das Retro-Rollenspiel "Sea of Stars" in dieser Woche endlich einen finalen Veröffentlichungstermin spendiert. Passend dazu steht ein neuer Trailer zur Ansicht bereit.

Zu den Titeln, die im Rahmen der gestrigen „Nintendo Direct“ präsentiert wurden, gehörte unter anderem das von diversen Klassikern der 16bit-Ära inspirierte Rollenspiel „Sea of Stars“.

Nachdem Ende Dezember die Rede davon war, dass die Entwickler noch einiges an Arbeit vor sich haben und einen Release im Sommer diese Jahres anpeilen, bekam das Rollenspiel der alten Schule am gestrigen Mittwoch Abend endlich einen handfesten Releasetermin spendiert: Den 29. August 2023.

Passend zur Enthüllung des Releasetermins wurde eine Demo zu „Sea of Stars“ veröffentlicht, die bisher allerdings nur auf der Switch angeboten wird. Dies soll uns natürlich nicht davon abhalten, euch den neuen Trailer zu präsentieren, mit dem der Demo-Release begangen wurde.

Ein Soundtrack aus der Feder eines alten Bekannten

Bei den Arbeiten an „Sea of Stars“ verfolgt das verantwortliche Indie-Studio Sabotage laut eigenen Angaben bewusst das Ziel, ein Rollenspiel der alten Schule abzuliefern, das sich an namhaften Genre-Klassikern wie „Illusion of Gaia“ oder Capcoms „Breath of Fire“-Reihe orientiert. Untermalt wird das Abenteuer von einem stimmigen Soundtrack, für den der bekannte japanische Komponist Yasunori Mitsuda („Chrono Trigger“, „Xenogears“) verantwortlich ist.

Die Geschichte von „Sea of Stars“ dreht sich um die sogenannten Kinder der Sonnenwende, die in der Lage sind, mächtige Magie zu wirken und die Welt bereisen, um den Fleshmancer und seine düsteren Armeen zu bekämpfen. Das Kampfsystem von „Sea of Stars“ basiert vor allem auf Timing. Gelingt es euch, in einem knapp bemessenen Zeitrahmen die richtige Taste zu drücken, wird der Schaden eurer Angriffe erhöht.

Apropos Kämpfe: Auch wenn sich „Sea of Stars“ an den Rollenspiel-Vertretern der 16bit-Ära anlehnt, wird es keine Zufallskämpfe geben. Stattdessen können die Gegner bei Bedarf umgangen werden. Des Weiteren versprechen die Entwickler eine spannende Geschichte, interessante Charaktere und diverse Aktivitäten wie die Erkundung der Spielwelt, das Angeln, ein Tabletop-Spiel namens „Wheels“ und mehr.

„Sea of Stars“ befindet sich für den PC, Nintendos Switch, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 in Entwicklung.

