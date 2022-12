Sea of Stars: Entwicklung erreicht wichtigen Meilenstein – Release im Jahr 2023 bestätigt

Sea of Stars:

Kurz vor dem Jahreswechsel lieferten uns die Sabotage Studios ein Status-Update zum klassischen Rollenspiel "Sea of Stars". Dieses erreichte laut den Verantwortlichen den nächsten großen Meilenstein und ist für einen Release im Jahr 2023 vorgesehen.

Nachdem aus dem geplanten Release in diesem Jahr nichts wurde, gaben die Sabotage Studios vor ein paar Monaten bekannt, dass ihr klassisches Rollenspiel „Sea of Stars“ mittlerweile für eine Veröffentlichung im Jahr 2023 vorgesehen ist.

Kurz vor dem Jahreswechsel lieferte uns das Indie-Studio ein kleines Status-Update zu „Sea of Stars“ und wies darauf hin, dass es beim Release im nächsten Jahr auch bleiben wird, da die Entwicklung des Rollenspiels den nächsten wichtigen Meilenstein erreichte. Mittlerweile ist es laut den Verantwortlichen möglich, das Fantasy-Abenteuer von Anfang bis Ende zu spielen.

„Der Hauptpfad des Spiels ist vom Titelbildschirm bis zum Abspann vollständig spielbar“, so das Studio. „Die Spielmechanik funktioniert so, wie wir es uns erhofft hatten, und die Geschichte wurde fertiggestellt, sodass alle Levels vollständig spielbar sind.“

Entwickler haben noch einiges an Arbeit vor sich

In den kommenden Monaten wird der Fokus daher auf optionalen Inhalten, dem Polishing und der Behebung von Bugs liegen. „Obwohl noch einiges an Arbeit übrig ist, ist der Weg zum Launch klarer denn je. Das gesamte Team ist aufeinander abgestimmt und auf dem besten Weg, die Produktion für Sea of Stars, das 2023 erscheinen soll, abzuschließen“, heißt es weiter. „Auf dem Weg zum berüchtigten Beta-Meilenstein liegen technische Unbekannte nun hinter uns und alle Gameplay-Systeme sind finalisiert.“

„Wir arbeiten hart daran, Inhalte zu vervollständigen, das Spielerlebnis von Moment zu Moment auszubalancieren und zu optimieren. Obwohl wir noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum nennen können, möchten wir nochmals bestätigen, dass 2023 das Jahr sein wird, in dem Sea of Stars veröffentlicht wird“, ergänzten die Entwickler.

„Sea of Stars“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und Nintendos Switch in Entiwcklung.

