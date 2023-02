PS5: UK-Verkäufe im Jahresvergleich verdoppelt

Die Verkäufe der PS5 konnten in Großbritannien im vergangenen Januar im Jahresvergleich deutlich zulegen, wie Gamesindustry berichtet. Der Anstieg gegenüber Januar 2022 lag bei 98 Prozent.

Der plausibelste Grund für den Anstieg ist die Verfügbarkeit der PS5, die sich seit Monaten bessert. Nachdem die aktuellen Sony-Konsolen vor einem Jahr kaum in den Läden oder im Online-Handel anzutreffen waren, versprach Sony im vergangenen Dezember in Zusammenarbeit mit großen Händlern eine Lieferung innerhalb weniger Wochen.

Laut Gamesindustry war das PS5-Bundle mit „God of War Ragnarök“ im vergangenen Monat das meistverkaufte Paket und stellte 55 Prozent aller PS5-Konsolenverkäufe dar. Es habe im Wesentlichen die offiziellen „Horizon Forbidden West“-Bundles abgelöst, die zwischen Mai und September 2022 dominierten und in diesen fünf Monaten rund 43 Prozent des gesamten PS5-Hardwarevolumens ausmachten.

Ebenfalls lässt sich dem Bericht entnehmen, dass die Nintendo Switch im Januar die Nummer 2 in Bezug auf die Verkaufszahlen war, der Absatz fast sechs Jahre nach dem Launch aber weiterhin rückläufig ist. Im Januar wurden 61 Prozent der Switch-Verkäufe der OLED-Version zugeschrieben, im Vergleich zu 39 Prozent im Januar des Vorjahres.

Die Xbox-Konsolen werden im Bericht zu den neusten UK-Charts nicht erwähnt. Microsoft gibt zum Absatz der eigenen Spielehardware seit Jahren keine Zahlen heraus.

FIFA 23 im Januar das erfolgreichste Spiel

„FIFA 23“ war im Januar 2023 die Nummer 1 bei den Verkaufszahlen von Videospielen und schlug sich deutlich besser als „FIFA 22“ im Januar des Vorjahres. Auch „GTA 5“ und „Red Dead Redemption 2“ (Platz 2 und Platz 4) erzielten im Januar höhere Verkaufszahlen als im Vorjahr.

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ landete auf Platz 3. Das Spiel schneidet weiterhin besser ab als der Vorgänger „Call of Duty Vanguard“. Doch die Verkaufszahlen haben sich im Vergleich zu Bestsellern wie „Call of Duty: Black Ops Cold War“ und „Modern Warfare“ schneller verlangsamt.

Nachfolgend ist die Top 10 der erfolgreichsten Januar-Spiele auf dem britischen Markt aufgeführt. Die komplette Top 20 findet ihr auf Gamesindustry.biz.

FIFA 23 (EA) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) God of War Ragnarok (Sony) Dead Space (EA) Elden Ring (Bandai Namco) Grand Theft Auto Online (Rockstar) NBA 2K23 (2K Games) Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo, ohne Digitalabsatz)

In den Charts für Februar 2023, die in einem Monat folgen werden, mischt eine weitere Sony-Hardware mit. PlayStation VR2 kommt am 22. Februar 2023 auf den Markt. Es bleibt abzuwarten, wie viele Abnehmer das rund 600 Euro teure Virtual Reality-Headset finden wird.

