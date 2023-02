Wanted Dead: Actionreicher Launch-Trailer stimmt auf den nahenden Release ein

Nach einer Verschiebung, die dem finalen Feinschliff zugute kommen sollte, wird der vom japanischen Studio Soleil entwickelte Action-Titel „Wanted: Dead“ in der kommenden Woche veröffentlicht.

Um euch den Titel noch einmal schmackhaft zu machten, stellten die Entwickler von Soleil und der Publisher 110 Industries heute den offiziellen Launch-Trailer zu „Wanted: Dead“ bereit. Dieser bringt es auf eine Laufzeit von rund vier Minuten und stimmt euch zum einen auf die actionreiche Kämpfe ein, die im neuen Werk von Soleil auf euch warten.

Darüber hinaus wird auf die Hintergrundgeschichte und ausgewählte Charaktere eingegangen.

Die Welt geriet aus den Fugen

In „Wanted: Dead“ verschlägt es euch in eine fiktive Zukunft, in der die Welt, wie wir sie kennen, aus den Fugen geriet. Konflikte und Kriege rund um den Globus führten dazu, dass die klassischen Supermächte untergingen. An ihre Stelle traten multinationale Banken und Konzerne, die die Kontrolle über die Welt übernahmen. Darunter Dauer Synthetics, das im Grunde von der Polizei in Hong Kong gegründet wurde und sich dem Kampf gegen das organisierte Verbrechen verschrieben hat.

Die Geschichte von „Wanted: Dead“ dreht sich um die Protagonistin Lt. Hannah Stone, die die Leitung der Zombie-Squad genannten Spezialeinheit übernahm und sich das Ziel auf die Fahnen geschrieben hat, mächtige Gangster-Bosse hinter Gitter zu bringen. Spielerisch möchten die Entwickler von Soleil vor allem mit dem vielseitigen Kampfsystem punkten.

In „Wanted: Dead“ greift ihr sowohl auf wuchtige Nahkampfattacken als auch Fernangriffe zurück, die ihr geschickt miteinander kombinieren könnt. Vor allem die Bosskämpfe werden euch laut offiziellen Angaben gehörig fordern und euch vor Herausforderungen stellen, die nur mit der richtigen Strategie gemeistert werden können.

Weitere Meldungen zu Wanted: Dead:

„Wanted: Dead“ erscheint am morgigen Dienstag, den 14. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Wanted: Dead.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren