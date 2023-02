Wanted Dead: Neuer Trailer stellt Charaktere und die Spielwelt vor

Vor wenigen Tagen versorgten uns die Entwickler von Soleil mit einem neuen Trailer zum in Kürze erscheinenden Action-Titel „Wanted: Dead“, in dem auf verschiedene Gegner und Bosse eingegangen wurde. Wer den besagten Trailer verpasst haben sollte, kann ihn sich hier anschauen.

Wenige Tage vor dem Release von „Wanted: Dead“ steht ab sofort der nächste Trailer dieser Art zur Ansicht bereit. Dieses Mal ermöglichen uns die Jungs und Mädels von Soleil einen Blick auf die Spielwelt des Action-Titels und verschiedene Charaktere, auf die ihr in der Kampagne von „Wanted: Dead“ treffen werdet.

Den frisch veröffentlichten und rund vier Minuten langen Trailer haben wir wie gehabt unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden.

Die Zombie-Einheit im Kampf gegen das organisierte Verbrechen

In „Wanted: Dead“ versetzt es euch in eine fiktive Zukunft der Welt, in der globale Kriege das Konzept der klassischen Supermächte rund um den Globus beendet haben. Stattdessen wird die Welt jetzt von privaten multinationalen Konzernen und Banken regiert. Darunter Dauer Synthetics, das im Grunde von der Polizei in Hong Kong zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens betrieben wird.

Ihr übernehmt die Kontrolle über die Protagonistin Protagonistin Lt. Hannah Stone, die Anführerin der Zombie-Squad genannten Spezialeinheit. Spielerisch orientiert sich „Wanted: Dead“ an verschiedenen klassischen Action-Titeln wie „Ninja Gaiden“ oder „Devil May Cry“ und setzt im Kampf auf eine Mischung aus brutalen Nahkampfattacken und Fernangriffen.

Zu den spielerischen Highlights sollen laut Entwicklerangaben die Bosskämpfe gehören, die individuelle Strategien voraussetzen, mit denen ihr die Obermotze in die Schranken weisen könnt.

Weitere Meldungen zu Wanted: Dead:

„Wanted: Dead“ erscheint am kommenden Dienstag, den 14. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Wanted: Dead.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren