Resident Evil 4: Remake soll noch gruseliger werden als das Original

In wenigen Wochen erscheint das Remake zu "Resident Evil 4" für den PC und die Konsolen. Geht es nach Co-Director Yasuhiro Ampo, dann dürfen sich die Fans auf eine Neuauflage freuen, die noch gruseliger wird als das Original aus dem Jahr 2005.

Nach „Dead Space“ im vergangenen Monat kehrt mit „Resident Evil 4“ in wenigen Wochen ein weiteres Schwergewicht des Survival-Horror-Genres auf die aktuellen Systeme zurück.

In einem von der GameInformer geführten Interview sprach Co-Director Yasuhiro Ampo über die Ziele, die mit den Arbeiten am Remake verfolgt wurden. Laut Ampo kamen die Entscheidungsträger schnell zu dem Schluss, dass der grundlegende Spielablauf beziehungsweise Aufbau von „Resident Evil 4“ auch heute noch überzeugt und im Prinzip nur wenig Verbesserungen benötigte.

Ganz im Gegensatz zu den Survival-Horror-Mechaniken und dem Kampfsystem des im Jahr 2005 veröffentlichten Originals. Indem im Bereich der Survival-Horror-Mechaniken noch einmal nachgebessert wurde, konnte laut Ampo dafür gesorgt werden, dass Remake noch gruseliger ausfällt als das ursprüngliche „Resident Evil 4“.

Entwickler versprechen mehr Horror und Abwechslung

„Der Flow des Originalspiels selbst ist unglaublich gut gemacht“, meint Ampo. „Zum Beispiel die Struktur oder die Art und Weise, wie die Feinde erscheinen. An diesem allgemeinen Rahmen wollten wir nicht viel ändern. Aber wir hatten das Gefühl, wir könnten jedes Element nehmen und dort noch mehr in die Tiefe gehen. Unser Ansatz war also: Können wir die Horror-Elemente des Originals gruseliger machen? Kurz gesagt, wir waren uns immer bewusst, wie wir mehr Variationen implementieren können.“

Und weiter: „Als das Original herauskam, war meiner Meinung nach einer der größten Faktoren, wie neuartig die Mechaniken waren. Wir wussten von Anfang an, dass es in der heutigen Landschaft nicht möglich sein würde, dies zu duplizieren. Daher haben wir uns das nie zum Ziel gesetzt.

„Stattdessen war es unser Ziel, Entwicklungen zu implementieren, die seit der Veröffentlichung des Originals stattgefunden haben, und eine neue Form von Resident Evil-Spielen zu erschaffen. Wenn wir das könnten, dachten wir, die Spieler würden es genießen. Das ist die Richtung, für die wir uns entschieden haben.“

Das Remake zu „Resident Evil 4“ wird am 24. März 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Ein VR-Modus für PlayStation VR2, der in Form eines kostenlosen DLCs für Besitzer des Spiels zur Verfügung gestellt wird, befindet sich ebenfalls in Arbeit.

Hier wurde allerdings noch kein konkreter Termin genannt.

