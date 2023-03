Across the Valley: PSVR2-Landwirtschaftsspiel hat einen Termin

Across the Valley:

"Across the Valley" hat einen Termin erhalten. Ab April können sich Besitzer von PlayStation VR2 in das Farming-Abenteuer stürzen. Ein Trailer verrät, was auf dem Bauernhof für Arbeiten anstehen.

„Across the Valley“ gehört zu den Spielen, die nach dem bereits erhältlichen Launch-Lineup für PlayStation VR2 veröffentlicht werden. Und nachdem bisher grob von einer Markteinführung im laufenden Jahr die Rede war, steht der Termin fest.

Das Landwirtschaftsspiel aus dem Hause FusionPlay erscheint demnach am 6. April 2023. Zu den unterstützten Systemen gehören PlayStation VR2 (über PS5 spielbar) und SteamVR. Im weiteren Verlauf des Jahres sollen noch mehr VR-Plattformen unterstützt werden.

Melkt Kühe und sucht mit Schweinen Trüffel

In „Across the Valley“ gilt es, eine eigene Landwirtschaft zu betreiben. Versprochen wird in diesem Sinne ein „charmantes Virtual-Reality-Gehöft“, auf dem Spieler vor der Aufgabe stehen, Felder zu bewässern, Kühe zu melken, Babytiere aufzuziehen und mit den Schweinen auf Trüffelsuche zu gehen.

„Samen müssen in den Boden gebracht und mit viel Liebe und Sorgfalt gepflegt werden, um am Ende der Saison eine reiche Ernte einzufahren“, heißt es von offizieller Seite. Die Erträge können im Anschluss auf dem Markt verkauft werden, bevor die Gewinne in die Erweiterung des Hofes oder die Verbesserung der Arbeitsabläufe fließen.

„Across the Valley“ wurde laut Hersteller exklusiv für VR entwickelt und nutzt „die High-End-Spezifikationen der neuen Hardware, um ein Höchstmaß an Immersion zu erreichen“. Für die musikalische Untermalung sorgte der Spielekomponist Dynamedion, der bereits an „Hitman“, „Injustice 2“ und „Mortal Kombat 11″ Hand anlegte.

„Unser engagiertes Team ist stolz darauf, ein bei den Fans beliebtes Genre auf die leistungsfähigste VR-Hardware zu bringen“, so Konrad Kunze, CEO von FusionPlay. „Der Acker ist eine Leinwand und die Bauern sind die Künstler! Mit ihren Händen werden sie liebenswerte Tiere züchten, üppige Ernten einfahren und die Farm ihrer Träume verwalten.“

„Across the Valley“ dürfte nicht zuletzt den Nachwuchs glücklich stimmen. Nachfolgend zeigt ein Trailer, was große und kleine Spieler erwarten können:

