Resident Evil 4 Remake: Versteckte Waffe in der Demo und Leaks im Umlauf

Nicht nur die Pistole und das Gewehr sind in der Chainsaw Demo spielbar, sondern auch die TMP. Dabei handelt es sich um die Maschinenpistole aus dem Original. Somit ist der Hardcore-Modus nicht das einzige Geheimnis, das Capcom eingebaut hat.

Das Entwicklerteam hat die Waffe jedoch gut versteckt. Außerdem müsst ihr bestimmte Bedingungen erfüllen, um die Waffe zu erhalten.

So ergattert ihr die TMP

Entfernt vor dem Dorf eure Pistole und ALLE Gegenstände aus dem Inventar. Geht ins Dorf und rennt zu dem Haus hinter dem Feuer. Es ist das Gebäude, das die Ganados zur Kirche führt. Links daneben findet ihr eine Leiter nach unten, die euch in eine Höhle führt. Solltet ihr euer Inventar nicht geleert haben, versperrt euch ein Gitter den Weg nach unten. Ihr seid nun im versteckten Bereich, wo ihr eine Truhe findet. Hier befindet sich die altbekannte TMP drin. Die Kisten enthalten zudem noch etwas Munition, damit ihr für den Kampf gewappnet seid.

Übrigens findet ihr das anfangs erwähnte Gewehr im Haus links des Feuers – wie auch im Original. Geht dort herein und begebt euch nach der Zwischensequenz in das Obergeschoss, wo die Waffe an der Wand hängt. Insgesamt könnt ihr somit drei Waffen in der Demo spielen, das Messer davon ausgenommen.

Apropos Messer: Neben der TMP findet ihr in einer der Kisten des unterirdischen Areals noch ein Küchenmesser.

Weitere Meldungen zum „Resident Evil 4“-Remake:

Darüber hinaus scheinen einige Händler den Erscheinungstermin nicht eingehalten zu haben. Mehrere Spieler haben ihr Exemplar nämlich schon erhalten, weshalb erste Leaks durch das Netz kursieren. Darauf weist unter anderem der „Resident Evil“-Insider Dusk Golem hin.

Darunter befinden sich beispielsweise überarbeitete Charakter-Designs und entscheidende Begegnungen, die ihr lieber selbst erleben möchtet. Vor allem, wenn ihr das Original nicht kennen solltet.

Weil die Neuauflage erst am 24. März erscheint, ist in den nächsten Tagen mit noch deutlich mehr Leaks zu rechnen. Wer nicht gespoilert werden möchte, sollte also Vorsicht walten lassen. Sowohl in den sozialen Netzwerken als auch auf YouTube sind entsprechende Videos zu sehen.

