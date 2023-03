UK-Charts: Hogwarts Legacy hat die Verkäufe von Elden Ring überholt

"Hogwarts Legacy" ist nicht zu stoppen: In einem Monat hat sich das Open-World-RPG in Großbritannien öfter als "Elden Ring" in einem Jahr verkauft.

Zum fünften Mal in Folge belegt „Hogwarts Legacy“ den ersten Platz in den britischen Einzelhandelscharts. Zusätzlich hat das magische Rollenspiel schon jetzt die Verkäufe von „Elden Ring“ übertroffen. Angesichts der Tatsache, dass From Softwares Soulslike eines der meistverkauften Spiele 2022 war, ist das überaus bemerkenswert.

Vermutlich wird das Zauber-Game schon bald „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“ überholen. Auch hierbei handelt es sich um einen absoluten Verkaufsschlager.

Aktuell ist „Hogwarts Legacy“ nur für PS5, Xbox Series X/S und PC verfügbar. Am 5. Mai sind dann die Last-Gen-Spieler dran, während die Switch-Spieler bis zum 25. Juli warten müssen. Damit werden die bereits hohen Verkaufszahlen weiter angekurbelt. Möglicherweise zieht der Open-World-Hit dann sogar an „Call of Duty“ vorbei.

Neuerscheinungen sehen wir nicht unter den Top 10. Stattdessen sehen wir übliche Dauerkandidaten wie „FIFA 23“, „Mario Kart 8 Deluxe“ oder Grand Theft Auto V“.

„Wo Long: Fallen Dynasty“ ist übrigens weit nach unten gerutscht. Letzte Woche immerhin noch auf dem achten Platz, nun befindet sich das Action-Game auf Platz 33. Der Verkaufsrückgang beträgt 73 Prozent. Auch „Kirby’s Return to Dream Land Deluxe“ ist aus den Charts verschwunden. Erklären lässt sich das durch einen Verkaufseinbruch in Höhe von 38 Prozent.

Die wöchentlichen Charts aufgelistet

(1) Hogwarts Legacy (3) FIFA 23 (5) Mario Kart 8 Deluxe (2) Metroid Prime Remastered (4) God of War Ragnarök (10) Grand Theft Auto V (9) MineCraft (Switch) (7) Call of Duty: Modern Warfare 2 (11) Nintendo Switch Sports (13) Animal Crossing: New Horizons

Quelle: GamesIndustry

