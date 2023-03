Bleak Faith Forsaken: Spiel entfernt Animationen nach Diebstahl-Vorwurf

Dem Indie-Titel „Bleak Faith: Forsaken“ wurde vorgeworfen, sämtliche Animationen bei „Elden Ring“ geklaut zu haben. Wütende Fans haben Vergleichsvideos in den sozialen Medien geteilt, in denen die Animationen nebeneinander gelegt wurden, um die Gemeinsamkeiten besser zu sehen.

Nachdem sich das Entwicklerteam zunächst verteidigte, hat es nun alle betroffenen Animationen aus dem Spiel entfernt. Da das Unternehmen angab, rund zehn Prozent der Animationen von externen Händlern eingekauft zu haben, dürfte nun rund ein Zehntel aller Animationen fehlen.

Bleak Faith: Forsaken entfernt zahlreiche Animationen

Das Entwicklerteam von Archangel Studios erklärte, dass es die Animationen auf dem Epic Marketplace gekauft habe und diese Assets dort schon seit mehreren Jahren zum Verkauf angeboten wurden. Doch mittlerweile hat das Entwicklerstudio dem Druck nachgegeben und sicherheitshalber die betroffenen Animationen entfernt.

Archangel Studios gab an, dass das Entwicklerstudio Epic kontaktiert habe. Das Unternehmen soll eine Untersuchung der Assets durchführen. Das Problem ist nur, dass Epic nicht in der Position ist, um die Untersuchungen umfangreichend durchzuführen:

„Epic ist nicht in der Lage, diese Rechte unabhängig zu überprüfen. Epic kann den Käufern der Inhalte keine solche Garantie geben.“

Das Rätsel, woher die Animationen letztendlich stammen, könnte somit offenbleiben. Mittlerweile sind die Assets nicht einmal mehr auf dem Epic Marketplace zu finden.

Das Entwicklerstudio gab an, die aus dem Spiel genommenen Animationen in den nächsten Tagen zu ersetzen. Einige Änderungen seien bereits in den letzten Patches vorgenommen worden, weitere werden folgen.

Das Studio besteht aus nur drei Mitgliedern und saß vier Jahre an der Entwicklung von „Bleak Faith: Forsaken“. Es könnte also einige Zeit dauern, bis wirklich alle betroffenen Animationen ersetzt werden.

Archangel Studios sieht die Schuld bei Epic und zieht die Lehre, dass das Team nicht mehr guten Gewissens in solchen Stores einkaufen wird. Es hofft, dass Epic angemessene Prüfprotokolle einführt, um sicherzustellen, dass in Zukunft keine gestohlenen Inhalte auf dem Epic Marketplace angeboten werden.

