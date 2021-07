Bleak Faith Forsaken: Düsteres Soulslike im ausführlichen Gameplay-Video präsentiert

"Bleak Faith Forsaken" erscheint unter anderem für die PS4.

Bereits im Sommer des Jahres 2019 wurde das düstere Soulslike „Bleak Faith Forsaken“ angekündigt und via Crowdfunding finanziert.

„Bleak Faith Forsaken“ befindet sich für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 in Entwicklung und zeigt sich jetzt in einem frisch veröffentlichten Gameplay-Video. Dieses bringt es auf eine Laufzeit von mehr als neun Minuten und ermöglicht euch einen ausführlichen Blick auf das düstere Fantasy-Abenteuer. Zu sehen sind verschiedene Areale und natürlich das Kampfsystem, das sich mehr als offensichtlich an der „Dark Souls“-Reihe orientiert.

Die letzte Bastion der Menschheit

Auch wenn sich die kreativen Köpfe hinter „Bleak Faith Forsaken“ thematisch wie spielerisch von den Rollenspielen aus dem Hause From Software inspirieren lassen, sollen auch innovative Features den Weg ins Spiel finden, die in Titeln wie „Dark Souls“ oder „Bloodborne“ nicht zu finden waren. Ihr übernehmt die Kontrolle über einen der namensgebenden Forsaken, die als letzte Bastion der Menschheit gegen den wachsenden Schrecken der Omnistruktur beschrieben werden.

Zum Thema: Bleak Faith Forsaken: Düsteres Action-Rollenspiel zeigt sich im neuen Trailer

Geboten wird eine offene Spielwelt, die Cyberpunk- und Dark Fantasy-Elemente in sich vereint und zu ausgiebigen Erkundungstouren einladen soll. Soulslike-typisch warten hinter jeder Ecke Gegner und Gefahren, die euch nach dem Leben trachten. Zur Wehr setzt sich euer Held sowohl mit Waffen als auch mit Zaubern. Ebenfalls versprochen werden ein komplexes Klassen-System sowie eine rund 30 Stunden lange Kampagne.

Einen Releasetermin bekam „Bleak Faith Forsaken“ bisher nicht spendiert.

