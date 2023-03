Far Cry 5: PS5-Upgrade in Kürze? Ubisoft macht Andeutung

Es scheint, dass sich Besitzer von "Far Cry 5" auf ein PS5-Upgrade einstellen können. Ubisoft machte in einem Tweet eine Andeutung, die recht vielversprechend klingt.

„Far Cry 5“ kam vor rund fünf Jahren auf den Markt und damit zu einer Zeit, in der die aktuellen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S noch nicht veröffentlicht wurden. Zwar kann der Ubisoft-Titel auf der aktuellen Hardware gespielt werden, allerdings nur über die Abwärtskompatibilität, die sich die Möglichkeiten der PS5 und Xbox Series X/S weniger zunutze macht.

Allerdings scheint es, dass Ubisoft die Bereitstellung eines Upgrades plant, das „Far Cry 6“ auch hinsichtlich der Performance, der grafischen Leistung und der Unterstützung neuer Features in die laufende Generation bringt.

Ein heiß ersehntes Feature

Formell angekündigt wurde das Upgrade für „Far Cry 5“ nicht. Allerdings klingen die Worte in einem Tweet zum Spiel vielversprechend. Ubisoft spricht von einem „heiß ersehnten Feature“, das endlich für PS5 und andere Current-Gen-Konsolen erscheinen wird.

Im Wortlaut heißt es: „Feiert in den nächsten drei Wochen das 5-jährige Jubiläum mit uns. Bleibt dran für das, was noch kommt, darunter ein heiß ersehntes Feature für Next-Gen-Konsolen.“

Grafische Boni wie das Hinzufügen von Raytracing zur PS5-Version könnten durchaus im Bereich des Möglichen sein. Ein Update, mit dem das Spiel auf der PS5 mit 60 FPS läuft und das kleinere Verbesserungen an der grafischen Qualität mit sich bringt, scheint allerdings wahrscheinlicher zu sein.

Spieler, die „Far Cry 5“ noch nicht besitzen, können im PlayStation Store günstiger zuschlagen. So kostet die Standardversion momentan 10,49 statt 69,99 Euro, was einem Rabatt von 85 Prozent entspricht. Hierbei ist natürlich zu beachten, dass die unverbindliche Preisempfehlung bei anderen Händlern längst nicht mehr verlangt wird, was den tatsächlichen Preisvorteil deutlich schmälert. Ebenfalls ist „Far Cry 5“ ein Teil der Extra-Bibliothek von PS Plus.

„Far Cry 5“ spielt im fiktiven Hope County, wo Spieler als namenloser Deputy Sheriff gegen eine apokalyptische Sekte namens „Project at Eden’s Gate“ kämpfen, die die Kontrolle über die Region übernommen hat. Spieler müssen die Anhänger der Sekte besiegen, indem sie unter anderem ihre Außenposten erobern und ihre Anführer bekämpfen.

