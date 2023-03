Final Fantasy XVI: 35-stündige Haupthandlung soll eine Achterbahnfahrt werden

Vor wenigen Wochen dominierte das kommende Action-Rollenspiel „Final Fantasy XVI“ die Schlagzeilen, nachdem das Preview-Embargo fiel und zahlreiche Informationen die Runde machten. Inzwischen sind einige weitere Aussagen aus dem jüngsten Famitsu-Interview mit Director Hiroshi Takai sowie Producer Naoki Yoshida aufgetaucht.

Die Twitter-Nutzerin @aitaikimochi hat das Interview übersetzt, sodass wir die verschiedenen Informationen noch einmal aufarbeiten können. Dabei kamen die Entwickler vor allem noch einmal auf die Zwischensequenzen sowie die Spielzeit von „Final Fantasy XVI“ zu sprechen.

Kompakte und doch ereignisreiche Handlung

Unter anderem bestätigte Yoshida noch einmal, dass man über 11 Stunden an Zwischensequenzen erleben wird. Darin sind noch keine Szenen enthalten, die in Kampfereignissen geschehen. Auch Sequenzen für Nebenmissionen sind nicht einberechnet. Es sollen laut Takai auch einige Zwischensequenzen in „Final Fantasy XVI“ auf die Spieler warten, die nicht an die Hauptgeschichte gebunden sind.

Für die Hauptgeschichte wird man voraussichtlich um die 35 Stunden Spielzeit benötigen. Wenn man jedoch alle Fähigkeiten und Accessoires ergattern, alle Monsterjagden abschließen und alle Nebenmissionen erleben möchte, kann man eher mit bis zu 80 Stunden Gameplay rechnen.

Ursprünglich wollte man die Hauptgeschichte äußerst kompakt halten. Dazu sagte Yoshida, dass die Spieler heutzutage mit anderen Dingen beschäftigt sind, weshalb man eine Spielzeit anstrebte, die den Abschluss der Geschichte ermöglicht. So sagte Yoshida:

„Ich dachte, dass es Sinn machen würde, das Spiel zu etwas zu machen, das man in rund 20 Stunden abschließen kann, aber mehr und mehr wurde hineingepackt.“

Dem stimmte Takai zu. Auch er fand es interessant, dass man „Final Fantasy XVI“ an einem Tag durchspielen könnte. Allerdings wurde das Abenteuer doch umfangreicher, als man einst geplant hatte. Doch Yoshida verlor noch einige weitere Worte zu der Geschichte:

„Für dieses Spiel wollten wir sicherstellen, dass der Spieler in der Lage ist die Geschichte vom Anfang bis zum Ende zu erleben. Wenn die Länge der Handlung zu lang ist, könnte es ermüdend zu spielen werden. Deshalb möchten wir, dass sich FFXVI wie eine Achterbahnfahrt anfühlt, in der ihr denkt, dass ihr den Weg vor euch sehr und dann plötzlich in eine andere Richtung gezogen werdet.“

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI:

Dank eines New Games Plus-Modus, der viele Aspekte des Durchgangs noch einmal verändert und unter anderem neue Kämpfe mit sich bringt, wird man bei Interesse eine Menge Zeit mit „Final Fantasy XVI“ verbringen können, wenn es am 22. Juni 2023 für die PlayStation 5 erscheint.

Quelle: GameSpot

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren