Final Fantasy XVI: Warum nur für PS5? Entwickler über die benötigte Leistung

Auch im Jahr 2023 kommt noch das ein oder andere Cross-Gen-Spiel auf den Markt.“Final Fantasy XVI“ gehört nicht dazu, das laut Naoki Yoshida die Leistung der PS5 unterstreichen soll. Warum sich Square Enix gegen die alten Konsolen entschieden hat, erklärten die Entwickler gegenüber IGN.

Alles muss nahtlos ineinander übergehen

Yoshida, der als Produzent am Werk ist, erklärt das anhand einer Spielszene: „Während du gegen Ifrit und Garuda kämpfst und den großen Kampf hast, lädt die PS5 im Hintergrund die nächste Szene. Sie bereitet sich vor, sodass wir nahtlos in sie übergehen können.“

Combat Director Ryoto Suzuki meint wiederum, dass sie sich ohne die SSD-Geschwindigkeit noch mitten in der Entwicklung befänden. Stattdessen sind sie schon in der finalen Entwicklungsphase angekommen, weshalb keine Verschiebung zu befürchten ist. Somit kann das Action-RPG pünktlich am 22. Juni herauskommen. Wer kurz vorher noch unsicher ist, wird sich übrigens eine Demoversion herunterladen können.

An anderer Stelle schwärmt Suzuki von der Leistung: „Du stellst die Fäuste, die Klauen und die Eikon-Flügel grafisch dar, und das alles in Echtzeit und in dieser wunderschönen Grafik und mit all diesen verschiedenen Optionen.“ All das komplett nahtlos und ohne zeitliche Verzögerung wiederzugeben sei nur dank der PS5-Power möglich.

Auf lange Sicht gesehen wird der neue „Final Fantasy“-Ableger aber nicht nur auf PS5 spielbar sein. Nach dem Ablauf der zeitlichen Exklusivität von sechs Monaten kann das Game auch für PC erscheinen. Yoshida machte jedoch klar, dass ein halbes Jahr nicht ausreicht und der PC-Release länger auf sich warten lässt.

