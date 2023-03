Atelier Ryza: Anime-Serie zur JRPG-Reihe startet im Sommer 2023 + Trailer

Mit "Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout" wurde eine Anime-Serie zum gleichnamigen JRPG-Hit angekündigt. Nachfolgend fassen wir für euch die ersten Details zur Videospielverfilmung zusammen.

Im Rahmen des „Atelier 25th Anniversary Progam #5“-Livestreams (via Anime News Network) kündigten die Verantwortlichen von Koei Tecmo heute mit „Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout“ eine neue Anime-Serie zur beliebten JRPG-Reihe mit einem ersten Trailer an. Darüber hinaus veröffentlichten die Verantwortlichen ein erstes Poster sowie ein Key Visual. Das Video und die Bilder könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel ansehen.

Die Verfilmung des gleichnamigen Videospiels wird auf dem 21. Hauptteil der „Atelier“-Marke basieren, der gleichzeitig der erste Ableger der „Atelier Ryza“-Reihe ist, einer Unterserie innerhalb der Franchise. Starten soll die Anime-Serie schon im Sommer 2023 im japanischen TV.

Atelier Ryza-Anime entsteht im Studio Liden Films, Inc.

Während des Livestreams wurden des Weiteren die ersten Details zur kommenden Videospielverfilmung enthüllt. So gaben die Verantwortlichen bekannt, dass die Anime-Serie im Studio Liden Films, Inc., oder auch LIDENFILMS, entstehen wird. In den letzten Jahren war das Unternehmen unter anderem für bekannte Produktionen wie „Cells at Work! Code Black“, „The Heroic Legend of Arslan“ und „Tokyo Revengers“ zuständig.

Regie führen wird Ema Yuzuriha, während Yashichiro Takahashi, der Drehbuchautor der Vorlage, die Ausarbeitung der Skripts überwachen und die Serienkomposition verantworten wird. Die Charakterdesigns stammen indes von Tomoyuki Shitaya („Food Wars! Shokugeki no Soma“). Mit Kazuki Yanagawa wird außerdem der Komponist der „Atelier Ryza“-Games an der Anime-Adaption mitwirken und den Soundtrack der TV-Serie schreiben.

Fans des Originals dürfen sich übrigens über noch mehr bekannte Namen freuen, denn auch die japanischen Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen der JRPG-Titel werden an der kommenden Show mitwirken. Hierzu zählen Yuri Noguchi als Protagonistin Reisalin Stout aka Ryza, Yui Kondou in der Rolle von Tao Mongarten und Takuma Terashima als Stimme von Lent Marslink. Die drei sind auch im Trailer zum Anime zu sehen. Ebenfalls mit an Bord sind Haruka Terui als Lila Decyrus, Hitomi Oowada als Klaudia Valentz und Hirofumi Nojima, die erneut den Part von Empel Vollmer übernehmen wird.

Im Mittelpunkt von „Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout“ steht die junge Reisalin, genannt Ryza, die gemeinsam mit ihren Freunden dem beschaulichen Dorfleben entfliehen möchte. Während eines Abstechers auf eine verbotene Insel treffen sie auf einen alten Zauberer, der unserer Heldin nach anfänglichem Zögern in der Kunst der Alchemie unterweist. So beginnt ein großes Abenteuer, das ihr Leben für immer verändern soll.

Das gleichnamige JRPG-Original wurde von Gust („Atelier Marie: The Alchemist of Salburg“) entwickelt und erschien im Jahr 2019 für PlayStation 4, die Nintendo Switch und den PC (via Steam). Am 24. März 2023 erscheint mit „Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key“ der neueste Ableger der Reihe für PlayStation 4, PlayStation 5 und die Nintendo Switch. Mehr zum Game erfahrt ihr in unserer Vorschau.

„Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout“ startet im Sommer 2023 im japanischen Fernsehen. Ein genauer Starttermin steht gegenwärtig noch aus. Ob die Anime-Serie zeitnah auch hierzulande verfügbar sein wird, ist aktuell noch unklar.

Freut ihr euch auf die Anime-Serie „Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout“?

