Diablo 4: Video zum Endgame thematisiert Paragon-Brett, Nightmare-Dungeons & mehr

Den Start in das lange Oster-Wochenende versüßten uns die Entwickler von Blizzard Entertainment mit einem neuen Video zum kommenden Action-Rollenspiel "Diablo 4". In diesem wird ausführlich auf das Endgame und dessen Features eingegangen.

Wie Blizzard Entertainment kürzlich bekannt gab, wird in diesem Monat ein weiterer Livestream stattfinden, in dem uns das Endgame von „Diablo 4“ ausführlich vorgestellt wird. In einer kurzen Mitteilung an die Community bekam der Stream nun einen konkreten Termin spendiert: Den 20. April 2023.

Als kleine Einstimmung stellte das US-Studio schon in dieser Woche ein neues Entwickler-Video zum düsteren Action-Rollenspiel bereit, in dem auf das umfangreiche Endgame und dessen Features eingegangen wird. Zu diesen gehören die sogenannten Capstone-Dungeons, mit denen es möglich ist, den ersten passiven Schlussstein für einen eigenen Helden freizuschalten.

Gleichzeitig wird dafür gesorgt, dass die eigene Weltstufe steigt, was für stärkere Gegner und neue Herausforderungen sorgt.

Das Paragon-System feiert ein Comeback

Zurückkehren wird in „Diablo 4“ das aus dem Vorgänger bekannte Paragon-System, das allerdings ein wenig umgewandelt wird und in Form eines Paragon-Bretts vertreten ist. Hat euer Held das maximale Charakter-Level erreicht, sammelt ihr Paragon-Punkte, die ihr in die gewünschten Statistiken investieren könnt, um euren Charakter zu stärken und weiterzuentwickeln.

Der Kodex der Macht wiederum verfolgt eure Aspekte. Dies sind Gegenstände, die ihr in Dungeons finden und verwenden könnt, um seltene Gegenstände zu legendären Gegenständen zu machen und ihnen einen einzigartige Boni zu verleihen. Ebenfalls thematisiert werden die bereits bestätigten Siegel, mit denen es möglich ist, die mehr als 120 Dungeons des Endgames zu modifizieren und hinsichtlich der gebotenen Herausforderungen und Ziele für Abwechslung zu sorgen.

Zu den weiteren Features des Endgames gehören der Tree of Whispers, der Kopfgelder mit entsprechenden Belohnungen verteilt, die PvP-Arena oder die Felder des Hasses, in denen ihr Scherben sammeln und reinigen müsst, um an kosmetische Gegenstände und Beute zu gelangen. Alle weiteren neuen Details zum Endgame von „Diablo 4“ entnehmt ihr dem angehängten Video.

Weitere Meldungen zu Diablo 4:

„Diablo 4“ erscheint am 6. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Wie bereits vor einigen Wochen versprochen wurde, soll uns das Endgame des Action-Rollenspiels mit neuen Seasons und Content-Updates über einen Zeitraum von mehreren tausend Stunden beschäftigen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Diablo 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren