Diablo 4: Nächster Entwicklerstream angekündigt – Darauf liegt der Fokus

Am vergangenen Wochenende hatten interessierte Spieler und Spielerinnen im Rahmen der offenen Beta die Möglichkeit, einen ausführlichen Blick auf „Diablo 4“ zu werfen und sowohl den Prolog als auch das erste Kapitel anzuspielen.

Nachdem sich die verantwortlichen Entwickler von Blizzard Entertainment für das Community-Feedback zur Open-Beta bedankten, kündigte das Studio heute den nächsten Developer-Livestream zu „Diablo 4“ an. Dieser wird zu einem bisher noch nicht näher konkretisierten Termin im April 2023 stattfinden und sich zum einen um das umfangreiche Endgame des Action-Rollenspiels drehen.

Darüber hinaus versprach uns Adam Fletcher, der Global Community Development Director hinter der „Diablo“-Reihe, einen Blick auf die Progression und die damit verbundenen Mechaniken. Auch die Lehren, die aus der Beta gezogen wurden, sind ein Thema, auf das eingegangen wird.

Bereits kurz nach der offiziellen Enthüllung von „Diablo 4“ versicherten uns die Entwickler von Blizzard Entertainment, dass das Endgame des Action-Rollenspiels in den internen Planungen eine wichtige Rolle spielt. Demnach soll „Diablo 4“ über einen langen Zeitraum mit Updates, Seasons sowie Content für das Endgame unterstützt werden und uns so mehrere tausend Stunden unterhalten.

Im Endgame von „Diablo 4“ können wir unter anderem den Baum des Flüsterns erkunden, der uns regelmäßig mit neuen Weltzielen und Kopfgeldern versorgt. Hinzukommen eine PvP-Komponente, die Möglichkeit, die Dungeons und ihre Ziele mit Siegeln zu modifizieren, oder die Felder des Hasses und die Höllenfluten, die uns mit noch stärkeren Monstern und Bossen konfrontieren.

Ein weiteres Feature, das exklusiv im Endgame des düsteren Fantasy-Abenteuers enthalten ist, sind die Albtraum-Dungeons, in denen mächtige Gegner aber auch besonders wertvolle Belohnungen auf eure Helden warten. Weitere Details zum Endgame folgen im nächsten Monat.

„Diablo 4“ wird am 6. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erscheinen. Nachdem es in der Beta immer wieder zu Verbindungsproblemen oder gar Verbindungsabbrüchen kam, setzte sich die Community in den vergangenen Tagen verstärkt für einen Offline-Modus ein.

Dass Blizzard Entertainment dieser Forderung nachkommen wird, darf allerdings bezweifelt werden.

Getting a lot of questions about next developer update stream. That will be in April. We will have a special guest!

Last dev stream we mentioned that our next topic will be progression/endgame systems in #DiabloIV. We expect to also chat about some beta learnings.

— Adam Fletcher (@PezRadar) March 30, 2023