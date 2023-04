Tekken 8: Harada bestätigt Crossplay – und erklärt das Fehlen in Teil 7

Auf Twitter fragte ein „Tekken“-Fan, ob der kommende Hauptableger Crossplay unterstützen wird. Darauf antwortete er klar und deutlich: „Natürlich werde ich das tun.“

Im Gegensatz zu „Tekken 7“ wird Teil acht also ein Zusammenspiel zwischen den PS5- und Xbox Series-Spielern ermöglichen. Ob hingegen die PC-Spieler gegen Konsoleros antreten dürfen, geht aus seiner Aussage nicht hervor. Warum das beliebte Feature im Vorgänger nicht enthalten war, erklärte Harada im weiteren Verlauf seines Twitter-Beitrags.

Gegenseitige Interessen und P2P

Als die PS4 und die Xbox One herausgekommen sind, schlug Harada bereits Crossplay vor. Allerdings waren die beiden Systeme „wegen ihrer gegenseitigen Interessen“ zerstritten, weshalb die Funktion mehrmals abgelehnt wurde. Auch die Peer-to-Peer-Verbindung habe wegen der Sicherheit ein Problem dargestellt.

Sony und Microsoft zeigten sich damals offen für plattformübergreifendes Spielen. In der Praxis sah das jedoch anders aus, erklärte der Japaner in einem weiteren Tweet: „Erinnern Sie sich, als sie vor ein paar Jahren ankündigten, dass sie für Crossplay offen sind? In Wirklichkeit haben sie damals Dritte nicht aktiv unterstützt, und die Hürden waren eigentlich ziemlich hoch.“

Nach wie vor bestehen gewisse Hürden bei der Implementierung, doch Crossplay wird möglich sein. Deshalb dürfen die Spieler dieses Mal positiv gestimmt sein.

Rollback ebenfalls dabei

Harada beantwortete noch weitere Fan-Fragen. So wollte jemand wissen, ob Rollback-Netcode mit dabei ist. Das ist eine Technologie für Fighting-Games, die im Online-Modus zu einer geringeren Verzögerung (Latenzzeit) führen. Bei Kampfspielen ist das von großem Vorteil, weil schnelle Reaktionen hier entscheidend sind.

Der Director bestätigte, dass auch diese Funktion berücksichtigt wurde. Die Installation sei bereits abgeschlossen.

Außerdem erklärte der 52-Jährige im Beitrag, warum solche Dinge wie Crossplay-Support nicht groß angekündigt werden: Es gebe Leute, die bei solchen Ankündigungen blöde Kommentare wie „Das ist doch längst normal“ abgeben. Dem Fragesteller befiehlt er deshalb: „Halt die Klappe und setz dich verdammt nochmal hin“. Kurioserweise hat Harada diese Antwort an einen Nutzer gerichtet, der ganz normal gefragt hat.

„Tekken 8“ kommt zu einem unbekannten Zeitpunkt für PS5, Xbox Series X/S und PC auf den Markt. Ende dieses Jahres oder Anfang 2024 dürfte es so weit sein.

