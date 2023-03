Tekken 8: Hands-On-Videos und die Lieblingskämpfer der Produzenten

Am gestrigen Mittwoch sind mehrere Gameplay-Previews eingetroffen. Journalisten und YouTuber hatten auf einem Event von Bandai Namco nämlich die Möglichkeit, „Tekken 8“ selbst anzutesten.

Lob für das Gameplay

Der neue Ableger hat sich nicht weit von seinen Wurzeln entfernt: Die Kombinationen und Moves früherer Teile funktionieren noch immer. Dazu zählen Dinge wie der Korean Backdash und das Wavedashing.

Doch neue Gameplay-Mechaniken sind natürlich ebenfalls an Bord. Besonders erwähnenswert ist das Heat-System, das laut den Testern für eine neue Dynamik sorgt. Dieser zehnsekündige Zustand sieht nicht nur cool aus, sondern lässt euch mächtige Angriffe ausführen. Landet ihr dabei reichlich Treffer, kann dieses System sogar die ganze restliche Runde aktiv sein.

Das Rage-System aktiviert sich wiederum, wenn ein Kämpfer stark geschwächt ist. Hier könnt ihr einmalig einen Konter in Form einer Spezialattacke ausführen. Diesen besonderen Angriff übt ihr bei jedem Charakter mit der selben Taste aus. Auch dieses System wird gelobt und führt zu mehr Spannung in den hitzigen Kämpfen.

Auch Neueinsteiger sollen auf ihre Kosten kommen. Um das zu gewährleisten, hat das Entwicklerteam den Assist-Modus erweitert. Ein Feature, das die Zugänglichkeit erhöht. Aktiviert ihr ihn im Kampf, müsst ihr keine Befehle im Kopf haben und könnt trotzdem starke Kombos ausführen. Je nach Status des Charakters ändern sich die Tastenbefehle übrigens.

Die wichtigsten Gameplay-Elemente hätten wir geklärt. Schaut euch jetzt an, wie das Ganze in Aktion aussieht und was das Prügelspiel in technischer Hinsicht zu bieten hat.

Alle Stages fallen durch unzählige Details auf und lassen sich teilweise auch zerstören. Zudem wird die Grafik laut einigen Testern einem Current-Gen-Titel würdig. Bis zum Release ist sogar mit einer noch besseren Optik zu rechnen.

King und Jin Kazama

In einem Interview wurden der leitende Produzent Katsuhiro Harada und Michael Murray, ein weiterer Produzent, nach ihrem Lieblingscharakter gefragt.

Harada antwortete: „Einer, den wir angekündigt haben, King, ist dieses Mal ziemlich einzigartig und einer meiner Favoriten.“ Des Weiteren mag der Japaner noch „ein oder zwei“ andere Charaktere, die noch nicht bekannt sind. Nach der gestrigen Enthüllung von Ling Xiaoyu ist also mit weiteren Reveal-Videos zu rechnen.

Michael Murray hingegen mag Jin Kazama am liebsten, was er folgendermaßen erklärt: „Er hat sich drastisch verändert. Er begann mit dem Mishima-Stil, den er in Tekken 3 verwendete, und wechselte dann um Tekken 4 herum zu einem traditionelleren Karate-Ansatz. Aufgrund des Handlungsbogens in Tekken 7, in dem er mehr Kontrolle über seine Teufelsfähigkeiten erlangt, hat er dieses Mal ein sehr einzigartiges Moveset.“

Der achte „Tekken“-Ableger hat noch keinen Veröffentlichungstermin. Ende dieses Jahres oder spätestens Anfang 2024 sollte es aber so weit sein.

