Tekken 8: Zwei neue Kämpfer vorgestellt – Leroy und Asuka prügeln los

Am heutigen Sonntag präsentierte Bandai Namco gleich zwei weitere "Tekken 8"-Fighter: Leroy Smith und Asuka Kazama.

Nach zahlreichen Serien-Veteranen wie Nina Wiliams, Kazuya Mishima, King und Paul Phoenix sind heute etwas neuere Charaktere dran. Und zwar hat Bandai Namco mit Leroy Smith und Asuka Kazama gleich zwei Kämpfer auf einmal vorgestellt.

Diesmal keine Urgesteine

Während Asuka mit Teil fünf dazu kam, feierte Leroy sein Debüt erst im siebten Hauptableger. Allerdings war er nicht gleich im Hauptspiel vorhanden, sondern stoß mit dem dritten Season Pass hinzu. Der Wing-Chun-Meister ist also seit weniger als acht Jahren Bestandteil der „Tekken“-Reihe.

Mehr zu Leroy: Er ist ein Kampfkünstler aus New York, der seine Familie schon als Kind verloren hat. Daraufhin ist er verschwunden und erst nach langer Zeit zurückgekehrt, um Rache zu nehmen. Im achten „Tekken“-Teil macht er weiter, wo er aufgehört hat.

„Zeit, den Müll herauszubringen“, macht er am Anfang des Videos klar. Schaut euch jetzt an, wie der „Grandmaster of Drip“ seine Gegner vermöbelt.

Asuka hingegen ist ein Mitglied der Kazama-Familie. Die Fans vermuten, dass sie die Cousine von Jin ist. Jedoch meinte der aktuelle „Tekken“-Regisseur Katsuhiro Harada: Es ist etwas komplizierter. Wie genau sie in Verbundung zu Jin und den anderen Kazamas steht, ist also nicht eindeutig geklärt.

Wie ihre Familienmitglieder setzt die junge Japanerin auf den Kazama Style traditioneller Kampfkünste. Im Vergleich mit Jun weicht ihr Stil etwas von den Regeln ab und enthält daher einige Straßenkampf-Elemente. Viele ihrer Angriffe hat Asuka beibehalten. Allerdings hat sie sich neue Brawling-Moves und einen wuchtigen Aufwärtshaken angeeignet.

Im folgenden Video demonstriert „Spirited Peacemaker“ ihr kämpferisches Können. „Zeit, dir eine oder zwei Sachen beizubringen“, erklärt sie zu Beginn.

Schon zwölf Kämpfer wurden mittlerweile offiziell vorgestellt. Vermutlich stellt der Publisher in nächster Zeit noch weitere Charaktere vor, über die wir selbstverständlich informieren werden.

