Afterlife VR: Horrorspiel für Sonys neue VR-Brille hat einen Termin

Nachts alleine in der Klapse: Das Release-Datum von "Afterlife VR" steht seit heute fest. Wie das Spielerlebnis aussieht, könnt ihr einem neuen Trailer entnehmen.

"Afterlife VR" spielt in einer Irrenanstalt.

Bei „Afterlife VR“ handelt es sich um ein Horror-Abenteuer, das vom Split Light Studio für PlayStation VR2 entwickelt wird. Dank den Funktionen der neuen VR-Brille sollen die Spieler eine außergewöhnliche Survival-Horror-Erfahrung geliefert bekommen.

Ihr verkörpert den Polizei-Neuling Adam Bernhard, der während einer Routinestreife in der Nacht einen alles verändernden Anruf erhält. Ihn führt es daraufhin in die Nervenheilanstalt Black Rose, deren verrückte Patienten eine Bedrohung darstellen. Kurz vor Beginn des Abenteuers wurde übrigens Adams Schwester hier eingewiesen.

Welch unheimliche Dinge hier vor sich gehen, erfahrt ihr nach und nach. Mehrere Geheimnisse warten darauf, von euch entdeckt zu werden.

„Schau in die Augen des reinen Wahnsinns, der untrennbar mit diesem Ort und seiner Geschichte verbunden ist“, entnehmen wir unter anderem der offiziellen Beschreibung.

Nächste Woche geht es los

Um den Erscheinungstermin des PS VR2-Titels bekanntzugeben, veröffentlichte Sony PlayStation heute einen Trailer. Allerdings ist hier etwas schiefgegangen, weil der Termin im Video gar nicht genannt wird. Publisher Perp Games teilte jedoch mit: „Afterlife VR“ kommt am 19. April auf den Markt. In etwas mehr als einer Woche dürfen PS VR2-Besitzer also loslegen.

Bei den Zuschauern macht das VR-Game schon mal einen positiven Eindruck. Einer bezeichnet das Gesehene als „VR-Version von Outlast.“ Andere hoffen wiederum auf eine Demo, um sich ein genaueres Bild vom Spiel machen zu können.

Für HTC Vive erschien „Afterlife VR“ schon im September letzten Jahres. Die Steam-Bewertungen vermitteln einen überwiegend positiven Eindruck. Gelobt werden beispielsweise die Atmosphäre, die Grafik und die Steuerung. Wer Interesse hat, kann sich den Horror-Titel im PS Store auf die Wunschliste setzen.

