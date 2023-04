Destroy All Humans! 2 – Reprobed: Singleplayer kommt auf die PS4

Destroy All Humans! 2 - Reprobed:

"Destroy All Humans! 2 - Reprobed" lässt euch ein menschenfeindliches Alien spielen.

Viele Spieler haben sich geärgert, weil das Remake von „Destroy All Humans 2“ nur für die Current-Gen-Konsolen erschien. Daher kündigte THQ Nordic nun eine Umsetzung für PS4 und Xbox One an.

Den entscheidenden Hinweis entdeckten wir schon Mitte März. In der USK-Datenbank tauchte nämlich eine PS4- und Xbox One-Version auf.

Enthalten ist der Singleplayer-Modus mitsamt „Challenge accepted“-DLC, dem Skin-Pack und die Outfits des ersten Remakes. Der separat verfügbare Multiplayer „Clone Carnage“ ist nicht dabei.

Zur Ankündigung nannten die Verantwortlichen gleich den Release-Termin: Am 27. Juni dieses Jahres dürfen auch die Last-Gen-Spieler Cryptos-Abenteuer in den 1960er-Jahren erleben.

Der Trailer zur Last-Gen-Version

„Der außerirdische Invasor kehrt mit einer Lizenz zum Auskundschaften zurück und ist bereit, es mit Hippies, dem KGB und sogar gigantischen Echsen aufzunehmen“, steht in der Beschreibung.

Genau wie das Remake von Teil eins werden mehrere technische Verbesserungen geboten. Aus diesem Grund verzichtete Black Forest Games zuerst auf eine Last-Gen-Version. In der Zwischenzeit hat sich das Team jedoch dazu entschieden, doch noch die alten Konsolen zu versorgen.

Der Preis ist noch nicht bekannt. Jedenfalls ist die PS5-Fassung im Moment für 23,99 Euro zu haben – eine Ersparnis von 40 Prozent.

