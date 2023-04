Star Wars Jedi: Kreatives Veto von Lucasfilm hätte die Entwicklung auf den Kopf gestellt

Mit „Star Wars Jedi: Survivor“ erscheint Ende des Monats der offizielle Nachfolger zum erfolgreichen „Star Wars Jedi: Fallen Order“ aus dem Jahr 2019 für den PC und die aktuellen Konsolen.

Passend zum nahenden Release blickte Stig Asmussen, der verantwortliche Game-Director hinter den beiden Action-Titeln, noch einmal auf die bisherige Entwicklung zurück und wies im Interview mit dem Guardian darauf hin, dass die Verantwortlichen von Lucasfilm von der Idee eines Jedi als Protagonisten zunächst nicht überzeugt waren.

Da es sich bei den Jedi in gewisser Weise um den heiligen Gral der „Star Wars“-Franchise handelt, dachte Lucasfilm laut Asmussen zunächst über Alternativen zu einem Jedi als Hauptcharakter nach.

Entwickler mussten das Vertrauen von Lucasfilm gewinnen

„Für Lucasfilm sind die Jedi wie der heilige Gral. Ich meine, es ist etwas, was sie am meisten beschützen – abgesehen von Baby Yoda vielleicht. Wir mussten uns das also irgendwie verdienen. Wir mussten einen ganzen Prozess durchlaufen. Warum willst du, dass es ein Jedi ist? Was willst du mit den Jedi machen? Sie fühlten sich mit dem Jedi wirklich unwohl und sagten: ‚Lasst uns das zurücksetzen. Nennen wir diesen Charakter einen Nutzer der Macht’“, so Asmussen.

Wie Asmussen ausführte, hätte ein kreatives Veto seitens Lucasfilm dazu geführt, dass er den Posten des Game-Directors niederlegt, da er aufgrund seiner Arbeiten mit der „God of War“-Reihe lediglich mit Nahkämpfen vertraut ist. „Ich denke, nun, ich denke, sie hätten die falsche Person für den Job gehabt. Das ist nicht mein Hintergrund. Mein Hintergrund stammt von God of War … Ich habe noch nie an einem Shooter gearbeitet, und dafür braucht man ein anderes Team.“

„Sie könnten mich genauso gut bitten, ein Rennspiel zu machen. Und schließlich haben wir dieses Vertrauen im Laufe der Zeit so weit aufgebaut, dass wir schließlich die Franchise Jedi genannt haben“, hieß es abschließend.

Weitere Meldungen zu Star Wars Jedi: Survivor:

„Star Wars Jedi: Survivor“ erscheint am 28. April 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: The Guardian

Weitere Meldungen zu Star Wars Jedi: Survivor, Star Wars: Jedi Fallen Order.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren