Ghostwire Tokyo: Neue Gratis-Erweiterung ist ab sofort verfügbar

Ab sofort können alle Besitzer und Besitzerinnen von „Ghostwire: Tokyo“ das neuste Update völlig kostenlos erleben. In „Der Faden der Spinne“ erscheint für PS5 und PC. Zusätzlich erscheint der Titel heute zusammen mit der Gratis-Erweiterung für Xbox Series X/S und im Xbox Game Pass sowie PC Game Pass.

Das Highlight der Erweiterung ist der Roguelite-Modus. In diesem müssen wir unserer Geisterjäger-Fähigkeiten unter Beweis stellen, indem wir insgesamt 30 verschiedene Etappen bestreiten. Auf jeder der Etagen lauert eine andere Gefahr. Sollte uns in einer der 30 Ebenen der Tod ereilen, müssen wir wieder von vorne beginnen.

Neue Inhalte im Gratis-Update

Neben dem neuen Spiel-Modus gibt es noch andere zahlreiche Inhalte, die in „Ghostwire: Tokyo“ Einzug halten. Darunter befinden sich die folgenden Neuerungen:

neue Gegner

verbesserte Kampffähigkeiten

längere Story-Zwischensequenzen

Verbesserungen für den Fotomodus

neue Areale zum Erkunden

zwei neue Nebenmissionen

In dem Update gehen Akito und KK in eine Mittelschule, um nach vermissen Schülern und Schülerinnen zu suchen. Dort begegnen sie einem unheimlichen anatomischen Modell, Geistern auf den Schulfluren, einer paranormalen Sichtung in der Toilette und der Legende vom boshaften Geist „Hanako-san“.

Mit „Geister der Gegenwart“ ziehen außerdem 25 Fotos ins Spiel ein, die bestimmte Orte darstellen. Es liegt an Akito und KK, die Orte mithilfe der Hinweise im Bild zu finden und von Geistern zu säubern.

Außerdem gibt es einen neuen Effekt für alle Angsthasen: Mit dem knuffigen SHIIBUYA♡HACHI-Sticker werden gruselige Horroreffekte überdeckt. Durch die einschaltbare Funktion können auch Personen das Spiel genießen, die sich normalerweise zu sehr gruseln würden.

