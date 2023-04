Ride 5: Rennspiel mit Termin, Infos und Trailer angekündigt

Milestone hat mit „Ride 5“ ein weiteres Rennspiel angekündigt, das Spieler auf motorisierten Zweirädern allerlei Rennstrecken befahren lässt. Der Titel wird exklusiv für die aktuellen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S sowie für den PC entwickelt, sodass die Last-Gen-Konsolen außen vor bleiben.

Veröffentlicht werden soll „Ride 5“ am 24. August 2023. Unterhalb dieser Zeilen kann ein erster Trailer zum Motorradrennspiel gestartet werden.

Zu den Neuerungen von „Ride 5“ gehört ein Karrieremodus. Eine Rangliste zeigt darin den Fortschritt in den vier Haupt-Rennpaketen an. Diese umfassen verschiedene Events, die abgeschlossen werden müssen, bevor das nächste Event freigeschaltet wird. Im Karrieremodus treten die Spieler gegen zehn Rivalen an, die jeweils über eigene Persönlichkeiten und Hintergründe verfügen.

Neben der Karriere wird „Ride 5“ in den Endurance-Rennen Speicher- und Rückspulfunktionen unterstützen. Damit sollen die Spieler mehr Kontrolle und Flexibilität über die Spielsitzung erhalten. Hinzu kommen die Spielmodi Einzelrennen und Zeitfahren.

Dynamisches Wettersystem und Crossplay

Eine weitere Neuerung in „Ride 5“ ist das dynamische Wettersystem, das in Echtzeit die Strecken- und Lufttemperatur berechnen soll, sodass laut Hersteller ein realistischer Wetterwechsel erreicht werden kann.

Ebenfalls wird das Himmelssystem geändert und von einer 2D-Technologie auf volumetrische 3D-Wolken umgestellt. Die technologischen Verbesserungen wirken sich laut Milestone auch auf die Motorradphysik aus, die in vielen Bereichen verbessert wurde, von der Interaktion zwischen Fahrern und Motorrad bis hin zu unterschiedlichen Schräglagengeschwindigkeiten für jede Motorradkategorie.

Online wird es in „Ride 5“ möglich sein, Crossplay-Lobbys sowohl auf der Konsole (PlayStation 5 vs. Xbox Series X/S) als auch auf dem PC (Steam vs. Epic Games Store) beizutreten, während Weltranglisten Spieler dazu bringen sollen, der beste Fahrer oder die beste Fahrerin zu werden.

„Auf dringenden Wunsch der Community gibt es zum ersten Mal seit Ride 2 wieder einen geteilten Bildschirm, damit die Spieler & Spielerinnen ihre Freunde & Freundinnen Seite an Seite auf der Couch herausfordern können“, so Milestone weiter.

Zur Ausstattung von „Ride 5“ gehört ebenfalls der „Race Creator“, der Spielern die Möglichkeit geben soll, eigene Wettbewerbe zu erschaffen. Allerlei Fahrhilfen sollen zudem für eine bessere Zugänglichkeit sorgen, während Spieler mit Editoren in der Lage sind, Motorräder, Anzüge und Helme zu gestalten.

„Ride 5“ kommt wie anfangs erwähnt am 24. August 2023 auf den Markt. Nachfolgend können sich Interessenten den ersten Trailer anschauen:

