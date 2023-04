Street Fighter 6: Die Open-Beta? Showcase mit spannenden News angekündigt

Wie Capcom bekannt gab, findet in der kommenden Woche ein großer Showcase zum kommenden Fighting-Titel "Street Fighter 6" statt. Spekuliert wird, dass der Publisher das Event nutzen könnte, um die offene Beta offiziell anzukündigen.

In einer kurzen Mitteilung an die Community wies der japanische Publisher Capcom darauf hin, dass das Unternehmen einen großen Showcase zum im Juni erscheinenden Fighting-Titel „Street Fighter 6“ vorbereitet.

Der besagte Showcase wird am kommenden Donnerstag, den 20. April 2023 um 3 Uhr nachmittags US-amerikanischer Ortszeit stattfinden. Bei uns startet der Stream aufgrund der Zeitverschiebung in der Nacht vom 20. auf den 21. April 2023 um Mitternacht.

Laut der offiziellen Ankündigung bringt es der Showcase auf eine Länge von mehr als 30 Minuten und kann auf dem offiziellen Youtube-Kanal von Capcom live mitverfolgt werden.

Moderiert wird das Digital-Event, das uns neben frischen Gameplay-Szenen auch spannende Neuigkeiten zu „Street Fighter 6“ bescheren soll, von Lil Wayne.

Details zu den Spiel-Modi und mehr

Laut Capcom dürfen wir uns zum einen über neue Details zu den Spiel-Modi „World Tour“, „Fighting Ground“ und „Battle Hub“ freuen. Hinzukommt eine große Überraschung am Ende der Show. Vermutet wird, dass es sich hierbei um die Ankündigung der offenen Beta handelt, die in den vergangenen Tagen bereits durch die Gerüchteküche geisterte.

Für die entsprechenden Gerüchte sorgte der bekannte japanische Streamer Eiko Kano, der in mehreren Formaten von Capcom TV auftrat und sich offenbar verplapperte. Wie Kano anmerkte, soll die offene Beta zu „Street Fighter 6“ noch in diesem Monat an den Start gebracht werden.

Aufgrund seiner engen Verbindung zu Capcom wird davon ausgegangen, dass Eiko Kano mit seinen Angaben zwar richtig liegt, die Open-Beta zum Fighting-Titel allerdings vor der offiziellen Ankündigung durch Capcom bestätigte. Daher ist davon auszugehen, dass die Ankündigung der Beta auf dem großen „Street Fighter 6“-Showcase in der nächsten Woche erfolgen wird.

Weitere Meldungen zu Street Fighter 6:

„Street Fighter 6“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung. Der Release erfolgt am 2. Juni 2023.

