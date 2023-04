Street Fighter 6: Streamer verplappert sich – Start der Open-Beta in Kürze?

In den vergangenen Monaten hatten ausgewählte Spielerinnen und Spieler die Möglichkeit, den kommenden Fighting-Titel „Street Fighter 6“ im Rahmen von geschlossenen Alpha- beziehungsweise Beta-Tests anzuspielen und den Entwicklern von Capcom Feedback zukommen zu lassen.

Allem Anschein nach wird Capcom noch eine offene Beta folgen lassen, an der dann alle interessierten Spielerinnen und Spieler teilnehmen können. Dies lassen zumindest die Aussagen des bekannten japanischen Streamers Eiko Kano vermuten, der in mehreren Formaten von Capcom TV auftrat und auf eine offene Beta hinwies, die noch in diesem Monat an den Start gebracht werden soll.

Da Eiko Kano bezüglich „Street Fighter 6“ über allerlei Insider-Informationen verfügen dürfte, wird davon ausgegangen, dass sich der Streamer kurzerhand verplapperte und die Bestätigung der offenen Beta unabsichtlich vorwegnahm. Eine offizielle Ankündigung durch Capcom steht aber weiter aus.

Entwickler möchten erfahrene Fans und Neulinge begeistern

Mit „Street Fighter 6“ kehrt die bekannte Fighting-Titel-Serie auf die Konsolen sowie den PC zurück und soll laut Entwicklerangaben einen ähnlichen Einfluss auf das Genre haben wie seinerzeit „Street Fighter 2“. Das von den Entwicklern verfolgte Ziel besteht darin, auch Spielerinnen und Spieler für „Street Fighter 6“ zu begeistern, die mit dem Genre bisher nichts oder nur wenig am Hut hatten.

„Das Konzept, das ich von Mr. Nakayama erhalten habe, war, dass wir es fast auf das zurückbringen wollten, was es während der Street Fighter 2-Ära war“, führte Produzent Kazuhiro Tsuchiya zu den verfolgten Plänen aus. „Wir wollten ein weiteres Street Fighter-Spiel machen, das sich nicht nur an bestehende Fans der Serie richtet.“

„Street Fighter 6“ wird am 2. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Zum Launch des Fighting-Titels werden 18 unterschiedliche Charaktere zur Verfügung stehen, unter denen sich diverse alte Bekannte wie Ken, Ryu, Chun-Li, E. Honda oder Cammy befinden.

Weitere Kämpfer werden im Rahmen der umfangreichen Post-Launch-Unterstützung von „Street Fighter 6“ nachgereicht.

