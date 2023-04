The Outer Worlds: Patch 1.2 bessert weitere Fehler aus

The Outer Worlds:

Private Division hat einen neuen Patch zu „The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition“ für PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. Mit dem Update sollen weitere Probleme behoben werden, die es zum Launch der neuen Edition gab.

Vor rund drei Wochen gab es bereits einen ersten Patch, der die gröbsten Fehler beseitigte. Mit Patch 1.2 sollen nun weitere Bugs gefixt werden.

Das wird mit Patch 1.2 gefixt

Dank Patch 1.2 sollen einige technische Fehler der Vergangenheit angehören. Dazu zählen beispielsweise Verbesserungen bei der Bildrate, die Reduzierung von Hitching-Problemen und Grafikfehler, bei denen ein Flackern auf dem Bildschirm zu sehen war.

Des Weiteren wurden die Grafikeinstellungen für PS5 und Xbox Series X/S nun optimiert. Auf dem PC gab es bei der Erkennung der Grafikeinstellung sogar gelegentlich Abstürze, die nun nicht mehr vorkommen sollen.

Auch optisch hat sich einiges getan: So soll es nun keine sichtbaren Texturkanten mehr geben und die Beleuchtung wurde verbessert. Zusätzlich wurde das schwebende Gras in Monarch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgesetzt und der übermäßige Schatten in Roseway weicht nun einer realeren Version.

Weitere Meldungen zu „The Outer Worlds“:

Doch mit Patch 1.2 sind noch lange nicht alle Fehler behoben, die es im Spiel gab. Trotz der beiden bisherigen Patches arbeitet das Team immer noch mit Hochdruck daran, die restlichen Bugs zu beseitigen.

„The Outer Worlds“ ist für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich. Ursprünglich erschien der Titel am 25. Oktober 2019. Die „Spacer’s Choice Edition“ wurde am 7. März 2023 nachgereicht und enthält neben dem Hauptspiel alle bisherigen Erweiterungen.

Aktuell arbeitet Obsidian Entertainment an einem Nachfolger, der allerdings aufgrund der Übernahme durch Microsoft nicht mehr für PS5 erscheinen wird.

Quelle: Private Division

Weitere Meldungen zu The Outer Worlds.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren