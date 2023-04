Final Fantasy 16: Fähigkeiten, Gegner, Versteck, Weltkarte und mehr im Gameplay-Showcase

Die neuste State of Play bescherte den Zuschauern neue Einblicke in das kommende PS5-Spiel "Final Fantasy 16". Neue Gameplay-Szenen wurden gezeigt und auch mit weiteren Informationen geizte Square Enix nicht.

Die neuste State of Play-Show stand voll und ganz im Zeichen von „Final Fantasy 16“, aus dem allerlei Gameplay gezeigt wurde. Vorgestellt wurden dabei unter anderem die Kampfsysteme und die Karte des Spiels, während Zuschauer gleichzeitig einige epische Schlachten zu Gesicht bekamen. Unterhalb dieser Zeilen ist eine Aufzeichnung eingebettet.

Während nicht zum ersten Mal Gameplay aus „Final Fantasy 16“ präsentiert wurde, konnte Square Enix diesmal mit einem durchaus epischen Blick auf das Spielgeschehen beeindrucken. Gezeigt wurden dabei auch einige der größten Bosskämpfe des kommenden PS5-Titels.

Die State of Play begann mit Naoki Yoshida, der das Event eröffnete und währenddessen über das Kampfsystem des Spiels, die Weltkarte und allgemein darüber sprach, was die Spieler nach der Veröffentlichung im Sommer dieses Jahres erwarten können.

Neue Fähigkeiten, Weltkarte und mehr

In der Geschichte von „Final Fantasy 16“ begleiten Spieler Clive Rosfield durch drei verschiedene Abschnitte seines Lebens, wobei seine Jugend als Rückblende spielbar ist und die Ereignisse, die zur aktuellen Situation führen, detailliert beschrieben werden. Während Spieler die Umgebungen erkunden, können sie jederzeit die Weltkarte aufrufen und die verfügbaren Orte aufsuchen bzw. angezeigte Quests in Angriff nehmen.

Die Kämpfe in „Final Fantasy 16“ kommen mit einigen neuen Fähigkeiten daher, darunter der Donner-Zauber, der wie das Shotlock-System aus den späteren „Kingdom Hearts“-Spielen funktioniert. Durch das Besiegen von Feinden erhalten die Spieler Fähigkeitspunkte, mit denen sie neue Fähigkeiten freischalten oder bestehende verbessern können.

Spezielles Unterstützungszubehör, das ausgerüstet werden kann, um Zeitlupenausweichen und automatisches Ausweichen zu ermöglichen, macht die Kämpfe für ungeübte Spieler einfacher, während verschiedene Gruppenmitglieder, die Clive auf seiner Reise begleiten, von der KI gesteuert werden. Lediglich Torgal kann befehligt werden.

In Cids Versteck können Spieler neue Waffen, Rüstungen und Verbrauchsgüter wie Tränke kaufen, während es in der Schmiede möglich ist, die Ausrüstung zu verbessern oder herzustellen. Zudem können Spieler im Versteck verschiedene Nebenaufträge annehmen oder Informationen über Jagdziele einholen, in deren Rahmen sie sich mit Gegnern anlegen, die in der Wildnis ihr Unwesen treiben.

Hinzu kommen ein Trainingsbereich und ein Arcade-Modus, in denen Spieler von „Final Fantasy 16“ ihre Fähigkeiten testen können.

Im vergangenen Monat wurde bestätigt, dass „Final Fantasy 16“ den Goldstatus erreicht hat, sodass keine Verschiebung befürchtet werden muss. Erscheinen wird der PS5-Exklusivtitel demnach wie geplant am 22. Juni 2023 in verschiedenen Editions. Nachfolgend könnt ihr euch die Aufzeichnung der jüngsten State of Play-Show samt Gameplay anschauen.

