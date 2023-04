Horizon Forbidden West Burning Shores: So startet ihr den PS5-exklusiven DLC

An den Brennenden Küsten wartet auf Aloy in "Horizon Forbidden West: Burning Shores" ein neues Abenteuer. Falls ihr Probleme damit haben solltet, den PS5-exklusiven DLC zu starten, geben wir euch ein paar Tipps.

Endlich ist er da, der von vielen Fans lange herbeigesehnte DLC „Horizon Forbidden West: Burning Shores“. Solltet ihr euch unsicher sein, wie ihr die PS5-exklusive Erweiterung starten sollt oder falls ihr genau damit Probleme haben solltet, verraten wir euch nachfolgend, was ihr diesbezüglich wissen müsst.

Wie startet ihr Horizon Forbidden West: Burning Shores?

Nachdem ihr die Erweiterung im PlayStation Store gekauft habt, könnt ihr den Download starten und den Titel anschließend auf eurer PlayStation 5 installieren. Damit das gelingt, solltet ihr mindestens 17 GB freien Speicherplatz auf eurer Festplatte verfügbar haben.

Außerdem benötigt ihr zum Spielen zwingend das Hauptspiel, denn bei „Burning Shores“ handelt es sich um keinen Stand Alone-DLC.

Darüber hinaus müsst ihr in eurem aktuellen Spielstand die Story-Kampagne des Action-RPGs bereits beendet, also die finale Mission „Singularität“ erfolgreich abgeschlossen haben. Das gilt auch, falls ihr die Erweiterung mit einem New Game+-Spielstand angehen möchtet. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, könnt ihr das Spiel starten.

Sobald ihr in „Forbidden West“ drin seid, erscheint eine kurze Mitteilung von Entwicklerstudio Guerrilla Games, in der sich das Team bei euch bedankt, dass ihr den DLC erworben habt. Spätestens nach einigen Minuten wird Aloy eine Nachricht von Sylens erhalten, der sie um ein Treffen bittet. Begebt euch hierfür zu Tildas Villa, wo ihr den Charakter finden könnt. Beide unterhalten sich zunächst miteinander, ehe sich unsere Heldin auf ins einstige Los Angeles begibt.

Was tun, falls der Burning Shores-DLC nicht starten sollte?

Aktuell leidet die Erweiterung jedoch noch an einigen Kinderkrankheiten, weshalb es zu Fehlern im Spiel kommen kann. Bei uns wurde beispielsweise ein Story-Event nicht getriggert, weshalb wir einen älteren Spielstand laden mussten. Andere Spieler und Spielerinnen berichten online von ähnlichen Erfahrungen und bei einigen scheint es sogar vorzukommen, dass sich der „Burning Shores“-DLC gar nicht erst starten lässt.

Falls das auch bei euch der Fall sein sollte, schaut zunächst nach, ob der „Horizon Forbidden West“-Patch 1.21 installiert ist. Dieser ist notwendig, um die Erweiterung zu starten. Sollte das der Fall sein, geht ebenfalls sicher, dass der DLC wirklich auf eurer PS5 installiert wurde.

Obwohl die Konsole das in der Regel selbst erledigen sollte, kann es ab und an vorkommen, dass dies manuell gemacht werden muss. Geht hierfür im Home-Menü auf das Spiel, klickt auf die „Optionen“-Taste und wählt danach „Spielinhalte verwalten“ aus. Sollte „Burning Shores“ immer noch nicht starten, dann startet das Spiel noch einmal neu.

Weitere Meldungen zu Horizon Forbidden: West Burning Shores:

Für den Fall, dass selbst diese Schritte nichts gebracht haben sollten und eine Nachricht von Sylens ausgeblieben sein sollte, werdet ihr vermutlich wohl oder übel auf einen Patch warten müssen. Laut eigenen Angaben arbeiten Guerrilla Games derzeit bereits daran, etwaige Fehler im PS5-exklusiven DLC zu beheben.

„Horizon Forbidden West: Burning Shores“ ist seit dem 19. April 2023 exklusiv für PlayStation 5 erhältlich. Das Hauptspiel könnt ihr auf PS4 und PS5 spielen.

Seid ihr bereits mit Aloy in „Horizon Forbidden West: Burning Shores“ unterwegs oder habt ihr Probleme damit, den DLC zu starten?

Weitere Meldungen zu Horizon Forbidden West: Burning Shores, Horizon: Forbidden West.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren