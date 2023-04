THQ Nordic: Diesjähriger Showcase mit Trailer und Termin angekündigt

Auch in diesem Sommer veranstaltet THQ Nordic einen digitalen Showcase. Den Termin dafür lieferte der österreichische Publisher heute: Am 11. August um 21 Uhr nach deutscher Zeit findet der Livestream statt.

Ihr könnt die Show über YouTube, Twitch und Steam verfolgen. Alle Content-Creator werden dazu eingeladen, die Veranstaltung auf ihrem Kanal zu streamen. Weil in der Übertragung jedoch Copyright-Musik zu hören ist, sollten sie den Stream des Zweitkanals „THQ Nordic Inside“ anschauen. Hier stellen die Verantwortlichen eine lizenzfreie Version zur Verfügung.

Was ist zum Programm bekannt?

Mehrere Neuankündigungen werdet ihr zu Gesicht bekommen. Zusätzlich gibt es Updates zu bereits bekannten Spielen. Dazu zählen „Alone in the Dark“, „Trine 5: A Clockwork Conspiracy“ und „Outcast 2: A New Beginning“. Außerdem hoffen viele Spieler auf eine Enthüllung des neuen „South Park“-Spiels, das auf dem letzten Showcase angeteasert wurde.

Vor dem eigentlichen Showcase veranstaltet HandyGames noch ein Pre-Event. Dieses deutsche Entwicklerstudio veröffentlichte letztes Jahr eine Mobile-Version von „Wreckfest“. Was genau sie zeigen möchten, ist noch nicht bekannt.

Zum Schluss dürft ihr euch noch den Ankündigungstrailer ansehen. Hier zeigt der Publisher viele seiner aktuellen Spiele im Schnelldurchlauf.

