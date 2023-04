UK-Charts: Es ist nicht Call of Duty – Das sind die erfolgreichsten Marken auf der Insel

In einem aktuellen Bericht stellten die Marktforscher von GfK die erfolgreichsten Videospielmarken Großbritanniens vor. Die vorliegenden Daten beziehen sich laut GfK auf den Zeitraum von 1995 bis heute.

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die angegebenen Umsätze lediglich über den britischen Einzelhandel generiert wurden. Die Download-Verkäufe wurden also nicht berücksichtigt. Zur erfolgreichsten Videospielmarke Großbritanniens entwickelt sich laut GfK die „FIFA“-Reihe, die im britischen Einzelhandel mit 51 Titeln für Umsätze in Höhe von 1,96 Milliarden Pfund sorgte.

Auf dem zweiten Platz folgt die „Call of Duty“-Reihe mit 33 Titeln und Umsätzen von 1,53 Milliarden Pfund. Abgerundet werden die Top 3 von der „Mario“-Reihe, die mit Umsätzen in Höhe von 1,07 Milliarden Pfund ebenfalls die Milliarden-Marke knackte. Hierfür benötigten die Abenteuer des bekannten Klempners allerdings ganze 101 Spiele.

Anbei die Top 10 der erfolgreichsten Spiele von 1995 bis heute.

Platzierung / Name / Umsatz / Anzahl der Spiele

1. FIFA / £1.96 Milliarden /51

2. Call of Duty / £1.53 Milliarden / 33

3. Mario / £1.07 Milliarden / 101

4. Grand Theft Auto / £769 Millionen / 23

5. LEGO / £506 Millionen / 80

6. Star Wars / £492 Millionen / 107

7. Pokémon / £486 Millionen / 96

8. Die Sims / £438 Millionen / 108

9. Assassin’s Creed / £409 Millionen / 29

10. Need for Speed / £378 Millionen / 31

Anlässlich der nahenden Veröffentlichung von Respawn Entertainments „Star Wars Jedi: Survivor“ am 29. April 2023 wurde zudem auf die erfolgreichsten Starts von „Star Wars“-Titeln in Großbritannien eingegangen. Den bisher größten Launch eines „Star Wars“-Titels in UK feierte demnach der DICE-Shooter „Star Wars: Battlefront“, der 2015 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One veröffentlicht wurden.

Welche „Star Wars“-Titel auf den weiteren Plätzen folgen, verrät die folgende Übersicht.

Star Wars: Die größten Spieleveröffentlichungen in UK

1. Star Wars: Battlefront (PS4/Xbox One/PC 2015)

2. Star Wars: The Force Unleashed (PS2/PS3/360/Wii/DS/PSP 2008)

3. Star Wars: Battlefront 2 (PS4/Xbox One/PC 2017)

4. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (PS4/PS5/Xbox Series/Switch 2022)

5. Star Wars Episode 3: Revenue of the Sith (PS2/Xbox/DS/GBA 2005)

6. Star Wars Jedi: Fallen Order (PS4/Xbox One 2019)

7. LEGO Star Wars: The Force Awakens (PS3/PS4/Xbox One/360/3DS/Vita/PC 2016)

8. LEGO Star Wars 3: The Clone Wars (PS3/360/Wii/DS/3DS/PSP/PC 2011)

9. Star Wars: The Old Republic (PC 2011)

10. Star Wars: Battlefront (PS2/Xbox/PC 2004)

Quelle: GamesIndustry.biz

