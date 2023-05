Star Wars: Unangekündigte Echtzeit-Strategie bei einem großen Studio in Arbeit – Gerücht

In den kommenden Wochen und Monaten dürfen sich wir uns auf diverse Events wie das Summer Game Fest, die neueste Ausgabe von Ubisoft Forward oder die Gamescom 2023 im August freuen.

Wie gehabt werden diese Veranstaltungen genutzt, um uns mit der Ankündigung beziehungsweise der Enthüllung neuer Projekt zu überraschen. Wie Andy Robinson von Videogames Chronicle in Erfahrung gebracht haben möchte, könnten in den kommenden Monaten unter anderem Anhänger der „Star Wars“-Reihe auf ihre Kosten kommen.

Laut den Informationen des für gewöhnlich gut vernetzten Robinson arbeitet nämlich ein „großer Entwickler“ an einem Echtzeit-Strategie-Titel im „Star Wars“-Universum. Auf welches Studio sich Robinson hier im Detail bezog, ließ der VGC-Journalist offen.

Um mögliche Verwechslungen zu vermeiden, wies Robinson zumindest darauf hin, dass er sich hier nicht auf den bereits bestätigten „Star Wars“-Strategie-Titel bezieht, der sich bei den „Titanfall“- und „Star Wars Jedi“-Machern von Respawn Entertainment in Entwicklung befindet.

Da wir uns laut Robinson nicht mehr allzu lange gedulden müssen, liegt die Vermutung nahe, dass der besagte Echtzeit-Strategie-Titel in den nächsten Monaten angekündigt wird. Dann erfahren wir auch, welcher Entwickler hinter dem Projekt steckt und welche Plattformen mit dem nächsten „Star Wars“-Abenteuer versorgt werden.

Über Langeweile können sich „Star Wars“-Fans aktuell ohnehin nicht beschweren. Schließlich wurde vor wenigen Tagen nicht nur Respawn Entertainments „Star Wars Jedi: Survivor“ bedacht. Darüber hinaus arbeitet Electronic Arts‘ Studio derzeit an zwei weiteren Projekten auf Basis der beliebten Marke.

Weitere Meldungen zum Thema:

Darunter dem bereits angesprochenen Strategie-Titel. Hinzukommt ein nicht näher konkretisierter First-Person-Shooter in der Welt von „Star Wars“, der offenbar mit einer Multiplayer-Komponente versehen wird. Dies ließ zumindest eine Stellenausschreibung vermuten, mit der sich Respawn Entertainment auf die Suche nach einem Senior-Gameplay-Software-Engineer begab, der an dem Shooter arbeiten soll.

In der besagten Jobanzeige wurde unter anderem auf den möglichen Multiplayer verwiesen. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.

I imagine you won’t have to wait much longer for a Star Wars RTS from a big-name developer…

— Andy Robinson (@AndyPlaytonic) May 4, 2023