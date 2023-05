Activision Blizzard: Grünes Licht durch die EU? Reuters nennt Termin für die Entscheidung

Nachdem die britische CMA im letzten Monat bekannt gab, die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft zu blockieren, soll die Europäische Kommission in der nächsten Woche ihre Entscheidung bekannt geben. Dies möchte Reuters von mit der Sachlage vertrauten Quellen erfahren haben.

Vor wenigen Wochen entschieden sich die Wettbewerbshüter der Europäischen Kommission dazu, ihren vorläufigen Bericht zur geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft um wenige Wochen zu verschieben.

Laut Reuters sollen zusätzliche Zugeständnisse seitens Microsoft zu der Verschiebung der Entscheidung geführt haben. Nachdem die Europäische Kommission im letzten Monat davon sprach, ihre Entscheidung bis zum 22. Mai 2023 bekanntgeben zu wollen, bringt Reuters einen möglichen Termin für den vorläufigen Bericht ins Gespräch: Den 15. Mai 2023.

Diesen Termin sollen mit der Sachlage vertraute Quellen gegenüber Reuters genannt haben. Von der Europäischen Kommission bestätigt wurde das Ganze bislang allerdings nicht.

Stimmt die Europäische Kommission der Übernahme zu?

Wie Reuters bereits vor einigen Wochen berichtete, sollen die Zugeständnisse seitens Microsoft dazu geführt haben, dass die Europäische Kommission der 68,7 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme zustimmt. „Es wird erwartet, dass die EU-Kartellbehörde die Übernahme genehmigt, nachdem Microsoft Lizenzvereinbarungen mit Cloud-Streaming-Konkurrenten wie Nvidia, Boosteroid aus der Ukraine und Ubitus aus Japan zugestimmt hat, teilten andere Personen mit direkter Kenntnis der Angelegenheit Reuters im März mit“, so Reuters.

Es wurde ergänzt: „Es besteht außerdem eine Vereinbarung mit Nintendo, Activisions Call of Duty auf seine Spieleplattformen zu bringen, falls die Übernahme zustande kommt. Der US-Distributor Valve Corp, Eigentümer der weltweit größten Vertriebsplattform für Videospiele, Steam, lehnte einen Vertrag mit der Begründung ab, er vertraue Microsoft.“

Während die Europäische Kommission der Übernahme möglicherweise zustimmt, mussten Microsoft und Activision Blizzard in Großbritannien kürzlich einen schmerzhaften Rückschlag hinnehmen. Auf der Insel gaben die Wettbewerbshüter der Competition and Markets Authority (kurz: CMA) nämlich bekannt, die bisher größte Übernahme der Videospielgeschichte zu blockieren. Welche Begebenheiten zu dieser Entscheidung führten, verraten wir euch hier.

Allerdings kündigten Microsoft und Activision Blizzard umgehend an, gegen die Entscheidung der CMA in Berufung gehen zu wollen. Aktuellen Berichten zufolge setzt Microsoft dabei auf die Unterstützung des bekannten Anwalts Daniel Beard, der in der Vergangenheit milliardenschwere Fälle für große Unternehmen wie Appel oder Intel gewann.

Quelle: Reuters

