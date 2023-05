Diablo 4: Blizzard nimmt sich Fan-Kritik zu Herzen und bufft Totenbeschwörer

Während des Server Slams hatten Fans eine letzte Chance, vor dem Launch der Vollversion von „Diablo 4“ ins Spiel zu schnuppern. Da der Totenbeschwörer in der ersten offenen Beta zu überpowert wirkte, hat das Entwicklerteam seine Fähigkeiten während des Server Slams abgeschwächt.

Die beschworenen Skelette hielten kaum noch Treffer aus und mussten häufig wiedererweckt werden. Das hat bei vielen Fans zu Unmut über die Klasse geführt. Doch Blizzard verspricht nun, dass sich das Balancing bis zum Launch verbessern wird.

Diablo 4: Totenbeschwörer wird gebufft

Auf Twitter verriet Produzent Rod Fergusson, dass es einen Hotfix für die Skelette des Totenbeschwörers geben wird. In welcher Form das geschehen wird, verriet er noch nicht. Doch wir können davon ausgehen, dass die Skelette mehr Leben bzw. eine höhere Verteidigung bekommen, was sie länger auf dem Spielfeld bleiben lässt.

Wenige Stunden zuvor schrieb Fergusson, dass er das Feedback der Spieler und Spielerinnen vernommen hatte und sogar selbst bemerkt hat, dass der Nerf des Totenbeschwörer zu stark gewesen ist. Doch er erinnert die Spielerschaft daran, dass das Balancing eine lange Reise ist und nicht mit nur einem Patch erledigt werden kann.

In den Kommentaren zeigen sich viele Fans dankbar dafür, dass Blizzard die Kritik angenommen hat und Veränderungen am Totenbeschwörer vornehmen wird. Somit bleibt abzuwarten, wie sich der Totenbeschwörer zum Release spielen lassen wird und ob wieder weitere Änderungen nötig sein werden.

„Diablo 4“ erscheint am 6. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Vorbesteller*innen erhalten vier Tage früheren Zugang zum Spiel und können bereits ab dem 2. Juni 2023 in die Welt von Sankturio abtauchen.

