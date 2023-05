Diablo 4: Server-Slam gestartet – Letzte Spiel-Chance vor dem Launch

Während das Wetter den einen oder anderen Spieler eher nach draußen treiben dürfte, findet am Wochenende die finale Testphase von "Diablo 4" statt. Der Server-Slam läuft bis einschließlich Sonntag.

Während der Launch von „Diablo 4“ unmittelbar bevorsteht, können Interessenten am laufenden Wochenende am finalen Server-Slam teilnehmen und den Entwicklern dabei helfen, in den wenigen Wochen vor dem finalen Launch noch einige Engpässe und Probleme zu lokalisieren. Veranstaltet wird der Server-Slam von „Diablo 4“ bis einschließlich Sonntag.

„Das ist eure letzte Chance, Diablo 4 vor der Veröffentlichung auszuprobieren und uns beim Vorbereiten der Server zu helfen. Außerdem ist das eure letzte Chance, einige neue und wiederkehrende Belohnungen aus der offenen Beta zu verdienen“, so Blizzard Entertainment um finalen Test-Wochenende.

Schnappt euch Belohnungen für den Launch

Spieler, die am Server-Slam teilnehmen, können sich die folgenden Belohnungen sichern, die zum Launch des finalen Spiels freigeschaltet werden:

Spielertitel „Erster Erschlagener“: Freigeschaltet, wenn ihr mit einem Charakter Kyovashad erreicht

Spielertitel „Früher Erkunder“: Freigeschaltet, wenn ihr mit einem Charakter Stufe 20 erreicht

Kosmetischer Gegenstand „Beta-Wolfsbündel“: Freigeschaltet, wenn ihr mit einem Charakter Stufe 20 erreicht

Reittiertrophäe „Ashavas Schrei“: Freigeschaltet, wenn ihr Ashava mit einem Charakter auf Stufe 20 besiegt

Der Server-Slam von „Diablo 4“ lässt die frühe Spielphase des Titels erkunden, die den Prolog und Akt 1 mit einschließt. Dabei steht die gesamte erste Zone, die Zersplitterten Gipfel, zur Verfügung. Spieler treffen dabei auf Dungeons, Stützpunkte, Quests und Ereignisse.

Und ab Samstag um 18:00 Uhr erscheint Ashava alle drei Stunden und gibt Teilnehmern die Gelegenheit, den Weltboss niederzustrecken und Belohnungen zu verdienen.

Spieler, die am Server-Slam teilnehmen möchten, finden den entsprechenden Download direkt im PlayStation Store. Für den Zugriff wird eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft benötigt.

Das könnt euch ebenfalls zu Diablo 4 interessieren:

Die finale Version von „Diablo 4“ erscheint am 6. Juni 2023 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Mehr zum neuen Blizzard-Spiel ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu Diablo 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren