Diablo 4: Zugänglichkeits-Optionen vorgestellt – Mehr als 50 Features versprochen

Nachdem große Neuveröffentlichungen in der Vergangenheit verstärkt mit Zugänglichkeits-Optionen versehen wurden, gab Blizzard Entertainment kurz vor dem Release von „Diablo 4“ bekannt, dass auch das kommende Action-Rollenspiel entsprechende Features unterstützen wird.

Mit den verschiedenen Zugänglichkeits-Funktionen wird laut den Entwicklern dafür gesorgt, dass sich „Diablo 4“ an eine breite Zielgruppe richtet und dieser die Möglichkeit bietet, das Spielgeschehen auf ihre Bedürfnisse zuzuschneiden.

Beispielsweise ist es sowohl auf dem PC als auch den Konsolen möglich, die Tasten beziehungsweise Aktionen neu zu belegen. Ebenfalls geboten wird eine „Persist Target Lock“-Funktion, mit der sichergestellt wird, dass Angriffe auf einen ausgewählten Feind konzentriert bleiben.

Mit einem Blick auf die Zwischensequenzen wurde ergänzt, dass hier optionale Untertitel aktiviert werden können – mit Optionen zur Änderung der Skalierung, der Schriftfarbe, der Hintergrundtransparenz und weiteren Elementen.

Anpassbare Schriftgrößen und ein Screenreader

Weitere Zugänglichkeits-Funktionen umfassen akustische Hinweise beim Drop von legendären Gegenständen, das Speech-to-Text-Feature, das eure Wörter über das Mikrofon für den Chat transkribiert, Optionen zum Ändern der Schriftgröße beziehungsweise des Cursors sowie unterschiedliche Audio-Hinweise im Spiel.

Ebenfalls geboten wird ein Screenreader, der ausgewählte Texte in der Spielwelt aufgreift und für euch vorliest. Abgerundet werden die Zugänglichkeits-Optionen von der Möglichkeit, bestimmte Elemente wie beispielsweise Objekte oder andere Spielerinnen und Spieler hervorzuheben und so besser zu erkennen.

Alle weiteren Details zu diesem Thema und den in „Diablo 4“ gebotenen Zugänglichkeits-Optionen findet ihr auf der offiziellen Website. Bei den zum Launch des Action-Rollenspiels verfügbaren Features wird es in diesem Bereich übrigens nicht bleiben. Stattdessen verspricht Blizzard Entertainment, die Zugänglichkeits-Funktionen auf Basis des Community-Feedbacks kontinuierlich erweitern zu wollen.

„Diablo 4“ erscheint am 6. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S. Solltet ihr euch zum Kauf der Deluxe- oder Ultimate-Edition entschieden haben, dann erhaltet ihr einen früheren Zugriff auf das Spiel und könnt bereits am 2. Juni 2023 loslegen.

