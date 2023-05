Diablo 4: Blizzard erwartet nach jüngsten Tests stabile Server für den Launch

Am vergangenen Wochenende hatte Blizzard Entertainment alle interessierten Spieler dazu eingeladen am Server-Slam des kommenden Action-Rollenspiels „Diablo 4“ teilzunehmen. Somit konnte man noch einmal den vollständigen ersten Akt des düsteren Abenteuers erleben, während die Entwickler die Serverstabilität auf den Prüfstand stellen konnten.

Die Betas hatten tatsächlich Mehrwert

Inzwischen haben sich die Entwickler in einem Interview mit Eurogamer zu ihrer Einschätzung des Server-Slams zu Wort gemeldet. Game Director Joe Piepiora und Art Director John Mueller haben ein gutes Gefühl für die bevorstehende Veröffentlichung, da man einiges aus den verschiedenen Tests mitnehmen konnte.

„Jede einzelne dieser Betas war tranformatorisch in Bezug auf unser Verständnis unserer eigenen technischen Kapazitäten und was wir machen müssen, um im Allgemeinen eine reibungslosere Launch-Erfahrung zu erschaffen“, sagte Piepiora. Laut dem Entwickler veranstaltet man intern seit über einem Jahr Server-Tests, bei denen automatisierte Accounts in Millionenhöhe aufgespielt werden, die grundlegende Aktionen ausführen und den Server mit Daten füttern.

Auch wenn man einiges aus den internen Tests gelernt habe, so sei dies kein Vergleich zu den Live-Tests. „Wenn Leute durch unterschiedliche ISPs und Server aus aller Welt kommen, ergibt es daraus so viel mehr Daten“, meinte Piepiora. „Und mit allem davon haben wir eine Menge kleiner Dinge gefunden, die geschehen.“

So hatte man unter anderem Probleme mit den Clan-Einladungen und dem Party-Beitritt entdeckt, die intern nicht aufgetreten waren. Deswegen stellte der Entwickler auch noch einmal klar, dass es sich nicht um „Marketing-Betas“ handelte, die das Spiel lediglich bewerben sollen. Stattdessen hatten alle Testphasen einen Mehrwert, um „Diablo 4“ für einen bestmöglichen Launch vorzubereiten.

Man habe letzten Endes so viel aus den Tests gelernt, sodass man eine Tonne an kleinen Anpassungen vornehmen konnte. Deshalb ist Blizzard Entertainment sicher, dass die Server den Ansturm standhalten werden, wenn „Diablo 4“ am 6. Juni 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC auf den Markt kommt. Vorbesteller haben bereits ab dem 2. Juni 2023 Zugriff auf das Abenteuer.

Quelle: Eurogamer

