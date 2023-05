Diablo 4: Weltboss Ashava bereitet selbst Chef-Entwickler Probleme

Am vergangenen Wochenende lief der Server Slam zu „Diablo 4“ ab. Während der Spielzeit konnten Fans ihre Lieblingsklassen nochmals testen und einen Eindruck vom Spiel gewinnen.

Ein großes Ziel des Servers Slams war es für viele Spieler und Spielerinnen, den Weltboss Ashava zu besiegen. All diejenigen, die einen Sieg über das Monster erringen konnten, haben nämlich zur Belohnung eine Trophäe erhalten, die an das Reittier angebracht werden kann. Doch selbst das Entwicklerteam hatte seine Probleme mit Ashava.

Diablo 4: General Manager scheitert mehrere Male

Rod Fergusson ist der General Manager von „Diablo 4“ und war während der Server Slams sehr aktiv auf Twitter. Dort hielt er seine Follower darüber am Laufenden, wie er sich selbst gegen Ashava schlug.

Da Ashava nur alle drei Stunden auftauchte und nach 15 Minuten wieder verschwand, wenn er nicht besiegt wurde, gab es nur eine begrenzte Anzahl an Chancen, den Weltboss zu besiegen. Fergusson hatte bei seinen ersten zwei Versuchen auf dem normalen Schwierigkeitsgrad kein Glück.

Mit seiner Druiden-Klasse hat es Fergusson dann beim fünften Versuch geschafft. Eigentlich hat er sein Herz an den Totenbeschwörer verloren, doch da er die Klasse zum Launch spielen wird, wollte er dieses Mal dem Druiden die Chance geben, sich zu beweisen.

In der Kommentarspalte berichten viele Spieler und Spielerinnen über ihre Erfahrungen mit dem Weltboss. Ein Fan hat sogar eine so starke Gruppe gehabt, dass er Ashava in unter fünf Minuten besiegte. Dabei wird es sich allerdings um einen Einzelfall handeln, denn viele Gruppen hatten es mit Ashava sehr schwer.

„Diablo 4“ erscheint am 6. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Vorbesteller*innen erhalten vier Tage früheren Zugang zum Spiel und können bereits ab dem 2. Juni 2023 in die Welt von Sankturio abtauchen.

