LEGO Pac-Man: Set mit Arcade-Automat angekündigt – Preis und Termin

„Pac-Man“ gehört zu den ältesten Klassikern der Spielebranche. Grund genug, dachten sich offenbar die LEGO Group und Bandai Namco, um das 43-jährige Jubiläum der Reihe mit einem LEGO-Set zu feiern.

Das LEGO-Set umfasst eine Arcade-Version von „Pac-Man“ und gibt Spielern laut Hersteller die Möglichkeit, „einige der Moves des Spiels nachzustellen“. Zusätzlich können Baustein-Versionen von „Pac-Man“, „Blinky“ und „Clyde“ verbaut werden, die auf einem Sockel rotieren.

Nachdem das Set zusammengebaut wurde, kann der Münzschlitz beleuchtet werden. Darüber hinaus ist die Darstellung einer weiblichen Minifigur, die „Pac-Man“ an einem Arcade-Automaten spielt, innerhalb des Gehäuses versteckt.

LEGO-VIP-Mitglieder können das „LEGO Pac-Man Arcade Set“ ab dem 1. Juni 2023 auf der offiziellen Seite und in LEGO Stores erwerben. Ab dem 4. Juni 2023 ist es dann für alle im Handel verfügbar. Der Preis liegt bei 269,99 Euro. Dafür gibt es 2.651 Teile.

Fakten zur Geschichte von Pac-Man

In der heutigen Pressemeldung zur Ankündigung des „LEGO Pac-Man Arcade Sets“ ging Bandai Namco ebenfalls auf die Geschichte des Klassikers ein:

Am 22. Mai 1980 wurde der erste Fokus-Test für „Pac-Man“ mit Einblicken für die Öffentlichkeit durchgeführt.

„Pac-Man“ ist gelb, weil der Designer Mr. Iwatani vom Gelb der LEGO-Bausteine inspiriert wurde.

Die Charakter-Form basiert auf einer Pizza, bei der ein Stück fehlt.

Das Spiel wurde in Japan am 29. Juni 1980 veröffentlicht.

In den 80er Jahren wurde ein „Pac-Man“-Cartoon im Fernsehen ausgestrahlt.

Buckner & Garcia haben die Single „Pac-Man Fever“ veröffentlicht, die im März 1982 Platz 9 der Billboard’s Hot 100 Charts erreichte.

veröffentlicht, die im März 1982 Platz 9 der Billboard’s Hot 100 Charts erreichte. Billy Mitchell aus Florida wurde 1993 die erste Person, die einen perfekten Game Score von 3.333.360 Punkten erreichte. Um eine perfekte Punktzahl zu erhalten, musste man alle 256 Level ohne einen einzigen Fehler abschließen sowie all PAC-DOTs, Früchte und Geister fressen.

Als Würdigung für die Veröffentlichung von „Pac-Man“ im Jahr 1980, bei dem es innerhalb von sieben Jahren zu 293.822 Installationen in Spielhallen kam, wurde das Spiel vom Guinness World Records als „erfolgreichstes münzbetriebenes Spiel“ der Welt anerkannt.

