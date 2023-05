Skull and Bones: Drei Bilder und ein Kommentar sorgen für Diskussionen

Skull and Bones:

Drei auf Reddit vorgestellte Bilder, die "Skull and Bones" zugeordnet werden, sorgen aktuell für Diskussionen. Der Themenersteller möchte erfahren haben, dass sich die Veröffentlichung weiter verzögert. Die genannte Quelle klingt allerdings nicht sehr vertrauenserweckend.

„Skull and Bones“ erhitzt mal wieder die Gemüter von Spielern. So wurden in einem Reddit-Beitrag drei Bilder gepostet, die das Gameplay repräsentieren sollen.

Gleichzeitig möchte der für die Bilder verantwortliche Themenersteller erfahren haben, dass sich der Titel mal wieder in der Entwicklungshölle befindet. Nach „so vielen Verzögerungen“ sehe es „nicht mehr so gut aus“ und der „Freund eines Freundes“ sei zu der Erkenntnis gelangt, dass der Titel nicht mehr in diesem Jahr veröffentlicht wird. Auch eine Einstellung der Produktion sei im Bereich des Möglichen.

Neue oder alte Bilder?

Die Aussagen des Themenerstellers sind natürlich mit größter Vorsicht zu genießen, sodass mehr die Bilder, deren Quelle vertraulich sei, in den Fokus des Interesses rücken:

Auf dem ersten Bild scheint der Protagonist neben einer Kanone irgendwo auf dem Schiffsdeck zu stehen, was die Third-Person-Kameraperspektive unterstreicht. Das zweite Foto zeigt denselben Helden in einer Siedlung und nicht auf einem Schiff. Der letzte durchgesickerte Screenshot ist cineastischer Art und zeigt ein Schiff, das auf dem Meer segelt.

Bei Reddit kamen aufbauend auf den Bildern Fragen auf. So wollte ein User wissen, ob es sich vielleicht um Bildmaterial handelt, das aus einem älteren Build oder Video stammt.

Daraufhin entgegnete der Themenersteller: „Mir wurde gesagt, dass es sich um eine Art Test handelt, der vor ein paar Monaten durchgeführt wurde. Irgendwie wurden diese Bilder ohne Wasserzeichen aufgenommen. Meine Quelle hatte etwa 2 oder 3 Dutzend Bilder, also könnte ich mehr posten, wenn ich sie bekomme.“

Doch wie steht es nun wirklich um „Skull and Bones“? Ubisoft erklärte im Februar, dass sich eine stark verbesserte Version in der Entwicklung befindet, die Spielern bis dato nicht gezeigt wurde, nachdem Tom Henderson zuvor behauptete, dass selbst Spieletester nicht unbedingt vom Entwicklungsstand überzeugt seien.

Das könnte euch ebenfalls zu Skull and Bones interessieren:

Einen Termin bekam „Skull and Bones“ nach der jüngsten Verschiebung nicht verpasst. Offiziell wird das Geschäftsjahr 2023/2024 (1. April 2023 – 31. März 2024) angestrebt.

Weitere Meldungen zu Skull & Bones.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren