Final Fantasy XVI: Entwicklerteam musste sich Blu-rays zu Game of Thrones kaufen

Die bisherigen Eindrücke von „Final Fantasy XVI“ verursachen bei vielen Fans „Game of Thrones“-Vibes. Der Vergleich mit dem Serien-Giganten ist von Square Enix gewollt.

Gestern fiel das Embargo für die Anspielberichte zu „Final Fantasy XVI“. Nicht nur wir fanden, dass das Fantasy-Rollenspiel gewisse Ähnlichkeiten zur TV-Serie „Game of Thrones“ hat. Auch in vielen anderen Artikeln liest sich, dass viele Gemeinsamkeiten zwischen den Franchises bestehen.

Wie Square Enix in einem Interview verrät, ist das kein Zufall. Das Entwicklerteam ließ sich von der HBO-Serie inspirieren und wies die ersten Mitarbeitenden an, dass sie die Serie gesehen haben müssen, bevor sie mit den Arbeiten beginnen.

Final Fantasy soll wie Game of Thrones werden

FF XVI-Produzent Naoki Yoshida erklärt, dass er mit dem Alter zu schätzen gelernt hat, wenn Fantasy-Settings auf der Realität aufbauen. Das Team wollte eine Geschichte schreiben, die viele Menschen anspricht und hat dieses Phänomen bei „Game of Thrones“ beobachten können.

Deshalb sollte sich das Kernteam, bestehend aus 30 Mitarbeitenden, die Blu-rays zu „Game of Thrones“ kaufen und sie schauen. Dadurch sollte das Team eine Ahnung davon bekommen, welches Gefühl mit „Final Fantasy XVI“ transportiert werden soll.

Dementsprechend besteht die Story aus Intrigen, politischen Ränkespielchen, viel Blut und Verrat. Es dürfte nicht überraschen, dass uns mit dem Release weitere Elemente aus der Fantasy-Fernsehserie auffallen werden.

„Game of Thrones“ hat nicht nur die Story des Spiels, sondern auch dessen Grafikstil beeinflusst. Das Spiel sollte sich nicht so anfühlen und so aussehen, als würde es aus Japan stammen, sondern eher aus dem Westen.

„Final Fantasy XVI“ erscheint am 22. Juni 2023 für PS5. Der Titel kann schon jetzt im PlayStation Store vorbestellt werden. Die Standard Edition kostet euch 79,99 Euro, während die Digital Deluxe Edition mit 99,99 Euro zu Buche schlägt.

